Jedna od najpopularnijih zagrebačkih adventskih atrakcija danas je pod ključem: 'Ja se ovim poslom više ne mogu baviti'

Jedna od najpopularnijih adventskih atrakcija u metropoli ove je godine – bez posjetitelja. Muzej vlakića Backo Mini Express od lipnja je pod ključem, a razlog je odluka vlasnika Antuna Urbića da ovaj projekt zbog bolesti privede kraju. U listopadu je objavio da na prodaju stavlja maketu željeznice na kojoj je vlastoručno radio punih 15 godina, a ne pronađe li kupca do 1. prosinca, najavio je da će je morati rastaviti.

Rok je sad produljen do 15. siječnja, a cijena makete je između 110.000 i 130.000 eura. –Javilo se nekoliko zainteresiranih kupaca, ali nismo se uspjeli dogovoriti. Ako do roka ne prodam maketu, idem u rastavljanje jer se ja više ovim poslom ne mogu baviti. Oni koji ne mogu platiti odjednom mogu to učiniti u dvije ili tri rate, plus mjesečna najamnina za korištenje prostora u Gundulićevoj po dogovoru. Maketa, naime, mora ostati u mom prostoru jer se ne može transportirati – kazao nam je Urbić.

Maketa se, inače, prostire se na dvije etaže ukupne površine 120 kvadrata, a po njoj vozi 130 lokomotiva te više od 1000 vagona. Ispunjen je, osim toga i autićima na indukcijski napon te nekoliko tisuća figurica koje prikazuju razne scene iz svakodnevnog života.