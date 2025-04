Užas u švedskom gradiću: U pucnjavi nekoliko mrtvih, ubojicu na romobilu traži i helikopter

Nekoliko ljudi je ozlijeđeno u švedskom gradu Uppsali u utorak nakon niza praskova koji su zvučali poput pucnjeve iz vatrenog oružja, rekla je policija, no nije odmah pružila daljnje pojedinosti o tome što se dogodilo, dok lokalni mediji navode da je troje ljudi poginulo. Policija je u priopćenju kazala da je primila pozive građana koji su čuli zvuke nalik pucnjavi u središtu grada. Hitne službe su na mjestu događaja, dodala je policija. "Pronađeno je nekoliko ljudi s ozljedama koje upućuju na pucnjavu", ističe se u priopćenju.

Lokalna bolnica je odbila komentirati stanje ozlijeđenih. Policija je rekla da je zatvorila veliko područje grada i započela istragu. Deset osoba je ubijeno u veljači u švedskom gradu Orebru, u najsmrtonosnijoj masovnoj pucnjavi u zemlji kada je nezaposleni 35-godišnjak otvorio vatru na učenike i nastavnike u centru za obrazovanje odraslih. Desna vlada nordijske zemlje je kasnije rekla da će postrožiti zakone o oružju.

