Izgorio dio restorana u Zagrebu, vlasnik je Bartulicu vozio u crvenom Ferrariju

Dječi dvorac na napuhavanje i dva trampolina izgorjela su u dvorištu restorana MK By the was u zagrebačkoj ulici Donje Svetice u noći sa srijede na četvrtak. "Dojavu o požaru smo dobili oko 3:15. Slijedi očevid koji će utvrditi sve okolnosti", rekli su za Večernji list iz PU zagrebačke.

Ljudi koji žive u blizini osjetili su smrad i vidjeli gust dim iz smjera restorana, te su pozvali vatrogasce, piše 24sata koji neslužbeno doznaje kako je bilo riječ o buktinji u predjelu dvorišta samog restorana i da postoji mogućnost da je netko pokušao namjerno izazvati požar. Naravno, u ovom trenutku nema službenih informacija o tome.

Vlasnik tog restorana je Ivko Marić, poznat hrvatskoj javnosti nakon što je na dan izbora za Europski parlament dovezao novoizabranog EU zastupnika Stephena Bartulicu s crvenim Ferrarijem u sjedište Domovinskog pokreta. Marić je otprije poznat policije, te je osuđen pokušaj ubojstva i tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju.

Ferrari u kojem je Bartulica došao u stožer DP-a

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dolazak Bartulice u Ferrariju izazvao je val osude i negodovanja u javnosti, ali i kod njegovih stranačkih kolega.