Iz Grada se pohvalili: 'Radovi na jednoj od najprometnijih zagrebačkih cesta bit će završeni u dvostruko kraćem roku'

Nakon dugogodišnje stagnacije i podinvestiranosti Grad Zagreb konačno radi velike investicije u prometnice i poboljšanje infrastrukture i kvalitete života u gradu, poručuju s Radićeva trga. Tako je ovaj tjedan obnovljena jedna od najprometnijih gradskih prometnica – Horvaćanska cesta. "Radovi će biti završeni u dvostruko kraćem roku od najavljenog te će ona već sutra, 8. studenog u 4 sata, biti puštena u promet", kažu iz Grada.

Također, prije roka je završena i prva faza radova na uređenju pune širine prometnice Ulice Bernarda Vukasa na dijelu od Horvaćanske ceste do Ulice Antuna Stipančića, a već je počelo uređenje i druge faze, kažu iz Grada. Na Vukasovoj ulici od Ulice Antuna Stipančića do potoka Vrapčak uređuje se kolnik i obnavlja postojeće parkiralište. Privremena prometna regulacija će na tom dijelu trajati do petka 22. studenog do 20 sati, a obilazni pravac je: Ulica Bernarda Vukasa – Horvaćanska – Hrgovići – Ulica Bernarda Vukasa i obratno.

"Kao i uvijek, u tome periodu sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, a očekuje se da radovi na nastavku uređenja Ulice Bernarda Vukasa neće dodatno opteretiti promet novouređenom Horvaćanskom cestom", poručuju s Radićeva trga. Svi radovi financirani su putem Plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Trešnjevka – jug za 2024., u okviru planiranih ulaganja ove gradske uprave u zagrebačku prometnu infrastrukturu.