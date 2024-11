Zagrepčaninu se uništavaju zidovi u stanu, kada je otišao u stan iznad, imao je što vidjeti: Nisu ni znali da tamo netko živi

U početku je to bila malena vlažna mrlja, no s vremenom se proširila, pa sam krenuo ispitati gdje to curi voda koja mi uništava zidove. Mislio sam da je možda negdje u zgradi pukla cijev ili da susjedi u gradskom stanu na katu iznad imaju problem pa sam im odlučio pozvoniti. Nisu me htjeli pustiti unutra niti reći je li sve u redu pa sam pozvao predstavnika stanara, a s njim je došla i ekipa hitnih intervencija. Zatvorili su sve ventile, no stanje na brojilu se nije mijenjalo, što znači da uzrok nije puknuće cijevi, već nešto drugo – govori nam Zdravko Prebežić iz Jelkovca. Živi na trećem katu zgrade u Ulici Ivane Lang, a zvao nas je, objašnjava, jer se već više od godinu dana bori s vlagom u svom stanu. Kojoj je uzrok, kaže, problem na balkonu gradskoga stana iznad njegova, a on se od lanjskoga kolovoza ne rješava.

Mislili su da je prazan

– Kad smo kasnije ušli u taj stan, imali smo što vidjeti. Uključujući vodu koja je plivala po balkonu, a iz hitnih intervencija su mi potvrdili da je to uzrok štete. Stanari problem nisu ni pokušavali riješiti, a voda je zbog neodržavanja stajala ondje tko zna koliko dugo. I našla put u zidove te tako došla i do mog stana – prepričava Zdravko.

Slučaj se, nastavlja, zakomplicirao kad se ispostavilo da je gradski stan trebao biti prazan. Ljudi koji su prije u njemu živjeli nisu plaćali račune pa su pobjegli, ali su ključeve dali prijateljima koji su se uselili. – Oni su trošili vodu i struju i redovno plaćali račune, a u Gradu su mislili da je stan prazan. Upravo zato su se bojali i pozvati bilo koga u pomoć. Kasnije je došla policija i susjede izbacila, a u stanu su pronašli i sobu punu dijelova bicikala, raznih ulja, starih madraca... Grad je onda odlučio isključiti struju i plin, za svaki slučaj – govori nam Prebežić.

Tada je počeo i učestalo telefonirati i slati mailove te tražiti da saniraju problem, no i u Gradu i u Gradskom stambeno-komunalnom gospodarstvu (GSKG), kaže, stalno su prebacivali lopticu jedni na druge. A iako je stan, dodaje, sada prazan, odvod na balkonu se i dalje zna začepiti.

– Kad se lanjskoga kolovoza pojavio problem, rekli su mi da budem strpljiv, da to neće tako skoro doći na red. No zidovi su se s vremenom sve više uništavali, a ništa se nije rješavalo. Kazali su i da Grad nema novca za to pa sam bio spreman plaćati i veću pričuvu, iako ne znam zašto bi se iz nje financirala sanacija gradske imovine. Na kraju su mi rekli i da sam znao u što ulazim kada sam kupovao stan ispod gradskog – žali se Prebežić.

Nastavio je zivkati, ali i dalje bez rezultata, a kako bi sačuvao zidove svoga stana, svaka dva tjedna odlazi u onaj iznad i čisti ga.

– Zamolio sam u Gradu da mi barem dopuste da odem gore pomesti i oribati da imam što manje štete kod sebe, zovem ekipu iz zaštitarske službe da mi dođu otključati stan. Odštopavam odvod na balkonu svaka dva tjedna da voda lakše oteče, a cijelu sam vreću napunio muljem, granama, raznim biljkama... Sifon je bio pun nekakvog betona, a i zidovi u tom stanu su crni, puni vlage i plijesni – govori Prebežić, a što je vidljivo i iz fotogafija koje nam je poslao.

Foto: Zdravko Prebežić

Hoće li nešto poduzeti?

U čijoj je ingerenciji sanacija i planira li se nešto poduzeti da se riješi problem na balkonu, pitali smo Grad još prošlog četvrtka, ali odgovor do zaključenja broja nismo dobili.

– Neću se prestati boriti. Kupio sam stan, koji još otplaćujem, i neću dopustiti da se samo tako uništi. I u Gradu sam rekao da su me stjerali u kut, da mi nema druge nego da idem u medije, a oni su mi hladno odgovorili: idi – poručuje Zdravko Prebežić.