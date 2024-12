VIDEO Ivica Lovrić pokušao je posjetiti ZET, zaštitari mu odbili ulazak: 'Tomaševićeva vlast sve skriva, mi nećemo odustati'

Pokušao je ući kroz vrata, ali nije mu to pošlo za rukom. Kao što je i najavio jučer, gradski zastupnik Plavog grada Ivica Lovrić pojavio se jutros oko 9.30 sati ispred ulaza u ZET, s namjerom da posjeti upravu i garažu gradskog prijevoznika na što, kako tvrdi ima pravo. Pridružila mu se i zastupnica Gordana Rusak. Međutim, zaštitari su zastupnike odbili s vrata po uputi Uprave s obzirom, kako su rekli, da nije bio najavljen i da nisu imali dogovoren sastanak.

Lovrić je nakon toga dao kratku izjavu novinarima. "Kao što vidite, htjeli smo jučer u Skupštini upozoriti na jednu nevjerojatnu situacijau. Grad Zagreb je prije godinu i pol dana kupio 11 tramvaja za koje je Tomašević tvrdio da su defacto novi, a stari su gotovo 30 godina. Od tih tramvaja do sada je stiglo pet, preksinoć je stigao i šesti. Jedan je kontinurano pokvaren, drugi se kvare gotovo svakodnevno, jedan je upravo jutros došlepan.

Kada je gospodin Brnjas kao zviždač pokušao snimiti prekjučer taj pokvareni tramvaj, brutalno je pretučen, doslovno bačen niz stepenice, završio na Rebru. Batinaši su mu oteli i mobitel koji su mu vratili. Kad sam to na Skupštini spomenuo, on mi je uzvratio prijetnjom. Ja sam najavio posjetu ZET-u danas u 9, poslali smo uredno mail direktoru, a rekli smo i javno da ćemo doći obići ZET, provjeriti stanje tramvaja, i Tomašević je rekao da nam to ne može zapriječiti", rekao je. "Vidim, međutim, koliko je poštena Tomaševićeva vlast koja sve skriva, a oni koji to pokušaju otkriti, njih se batina. Mi nećemo odustati", rekao je još.

Na jučerašnjoj Gradskoj skupštini, podsjetimo, Ivica Lovrić dotaknuo se slučaj ZET-ova djelatnika i sindikalista Nevena Brnjasa koji je pokušao ući u ZET-ove prostorije i snimiti stanje, nakon čega je bio udaljen. Brnjas je tada ustvrdio da je bio pretučen i odveden u Hitnu, a iz ZET-a su kasnije priopćili da je Brnjas pokušao neovlašteno ući u prostore ZET-a te je također neovlašteno snimiti njegove prostore, zbog čega su pozvani zaštitari i policija.

"Zaštitari su pozvali policiju, a na opetovane molbe zaštitara da napusti lokaciju tvrtke na kojoj nije imao službenog razloga biti te da ga prestane vrijeđati i neovlašteno snimati, zaštitar ZET-a oduzeo mu je mobitel do dolaska policije. G. Brnjas je pokušao i na silu ući i u Upravnu zgradu tvrtke, u čemu u ga spriječili zaštitari. Policija je po dolasku uzela iskaze sudionika i svjedoka, pregledala snimke video nadzora tvrtke te je protiv Nevena Brnjasa pokrenut prekršajni postupak. Neven Brnjas je zatražio liječničku pomoć te mu je pozvana hitna.

Oštro osuđujemo ovakvo ponašanje kojim se ometa zaposlenike pri obavljanju radnih procesa, ugrožava njihova sigurnost, te krši propise, uz obrazloženje g. Brnjasa da kao predsjednik sindikata na to ima pravo. Napominjemo da spomenuti sindikat formalno nema članova, jer za to ne postoji potvrda. Također, g. Brnjas se u pojedinim situacijama predstavljao kao novinar, što je u suprotnošću sa sindikalnom djelatnošću", poručili su iz ZET-a. Gradonačelnik Tomašević jučer je na sjednici Skupštine to ponovio, a demantirao je i da je jedan tramvaj nabavljen u Augsburgu u kvaru. Lovrić je najavio današnji dolazak u prostore ZET-a, što mu, kako se može vidjeti, nije pošlo za rukom.