Ivica Lovrić ima velike planove: 'Kada osvojimo izbore izgradit ćemo prvi hospicij u metropoli, ali to nije sve'

Plavi grad će nakon osvajanja izbora intenzivirati izgradnju domova umirovljenika te će realizirati barem tisuću novih mjesta za osobe treće životne dobi u prvoj godini mandata, kažu iz stranke. Kao drugu mjeru uvest će, po prvi puta u Hrvatskoj, subvenciju Grada za smještaj u privatnim domovima za starije. Uz to, izgradit će prvi hospicij u Zagrebu, kapaciteta do 400 kreveta te će sa svim bolnicama u gradu dogovoriti organizaciju palijativnih odjela i to tako da će Grad sudjelovati u financiranju, ali i organiziranju istih.

Plan je po prvi puta u Zagrebu, kažu iz Plavog grada, osnovati Centar za pružanje usluga u zajednici koji će imati geronto timove te će redovito pomagati starijim osobama - timovi će odlaziti na kućne adrese starijih sugrađana, a organizirat će se i dnevni boravci u mjesnim odborima duž Zagreba gdje će biti pružene osnovne, socijalne i zdravstvene usluge najstarijim sugrađanima. Ove mjere i aktivnosti istaknute su danas na konferenciji za medije stranke Plavi grad, čiji je predsjednik Ivica Lovrić istaknuo ključna rješenja kada je u pitanju skrb za osobe treće životne dobi.

U Gradu Zagrebu u pojedinim domovima mjesto se, osobito na jednokrevetnu sobu, čeka i po petnaest godina. – U Maksimiru prosječno vrijeme čekanja je od 12 do 15 godina, dok se u Klaićevoj ulici na sobu s balkonom čeka 10 godina – poručuje Lovrić te dodaje kako se u privatnim domovima vrijeme čekanja najčešće mjeri u tjednima, a razlog tomu je cijena.

– Jednokrevetna soba u najužem gradskom centru, u Klaićevoj ulici, s balkonom, vlastitom kupaonicom, plaćenim režijama te uslugom potrebne njege i tri obroka dnevno mjesečno košta 511 eura, a sobe u privatnim domovima na rubu grada koštaju dvostruko ili trostruko više – dodaje Lovrić te govori kako je cijena u gradskom domu na tržištu u potpunosti neodrživa.

Aktualna gradska vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem naslijedila je od bivše vlasti dom za starije s apsolviranom uporabnom dozvolom, ali im je trebalo više od dvije godine da ga puste u rad, smatraju iz Plavog grada. – Dok je 20.000 naših sugrađana čekalo na svoje mjesto u Domovima za starije i nemoćne, Dom za starije Markuševec je propadao, a Tomašević je plaćao zaštitare tadašnjih 40.000,00 kuna mjesečno odnosno milijun kuna u dvije godine da se čuva prazna zgrada – poručio je Lovrić te rekao kako su na najvećem gubitku, kao i uvijek, građani Zagreba. Plavi grad poručuje kako aktualna vlast ne može upravljati ni s onim što im je dodijeljeno, a kamoli da mogu izgraditi nešto vlastito te je očito kako je Zagrebu potrebna promjena na bolje.