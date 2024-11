Veseli božićni tramvaj vraća se na ulice Zagreba: Ove godine u prometu su dva, evo koliko je cijena karte

Zagrebački električni tramvaj i ove će godine dodatno obogatiti adventsku ponudu Zagreba jedinstvenim vožnjama. Na zagrebačke ulice vraća se Veseli božićni tramvaj, a zbog iznimno velike potražnje, ovog Adventa bit će ih dva, javljaju u ZET-u.

"Djed Božićnjak, vile i vilenjaci ugostit će naše najmlađe putnike i njihovu pratnju u turističkom tramvaju iz 1924. godine, koji je podsjetnik na bogatu prijevozničku tradiciju, kao i u suvremenom niskopodnom tramvaju NT 2300. Vožnja u trajanju od 30 minuta uključuje igrokaz s Djedom Božićnjakom i njegovim pomagačima, a osigurana je i podjela slatkiša našim najmlađim sugrađanima i posjetiteljima.

Veseli božićni tramvaji bit će u prometu od nedjelje, 1. prosinca, do utorka, 7. siječnja. U navedenom razdoblju, tramvaji će voziti svakih 15 minuta i to od ponedjeljka do četvrtka od 16 do 19 sati, petkom od 12 do 16 sati, a subotom i nedjeljom od 10 do 16 sati. Tramvaji će polaziti s ugla Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića, gdje će biti i kućica za prodaju karata, a vozit će trasom od Trga bana Josipa Jelačića, Ilicom do Ulice Republike Austrije, Jukićevom i Mihanovićevom preko Zrinjevca natrag do polazne stanice. Cijena karte iznosi 5 eura. Veseli božićni tramvaji neće voziti 8. prosinca (Advent Run), 25. prosinca (Božić) i 1. siječnja (Nova godina). Na Badnjak i Staru godinu (24. i 31. prosinca) Veseli božićni tramvaji će biti u prometu od 10 do 14 sati.

