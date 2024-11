Otpad u kvartu dozlogrdio je stanovnicima Voltina naselja: 'Postavite više koševa za smeće, jedan po parku nije dovoljan'

Masni papiri od pekarskih proizvoda "krase" živice, a opušci se mogu vidjeti na svakom koraku. Na meti neodgovornih pojedinaca najčešće su parkovi te područja oko dućana, autobusnih stanica i škola, no krivac je, upozorava Nina Domazet, i to što je u Voltinu naselju premalo koševa za smeće. – U kvartu ima dosta zelenih površina kojima se stanovnici vole šetati, ali je, nažalost, i jako puno onih koji ne mare za održavanje čistoće pa papire, opuške i vrećice samo bace na tlo u prolazu. U prilog ne ide ni to što se rijetki koševi za smeće također slabo prazne – govori. U svakom je parku, precizira, tek jedan koš, u što smo se i sami uvjerili obilaskom nekih lokacija, primjerice zelene oaze u Baštijanovoj te Konavoske ulice, u kojoj se nalaze i Elektrotehnička škola te Tehničko veleučilište. A između Konavoske i Golikove smjestio se i jedan od najvećih parkova u kvartu, u kojemu su i košarkaško i dječje igralište te sprave za vježbanje, ali i prostori Mjesnog odbora "Dr. Ante Starčević", no i ondje je samo jedan koš za smeće.

– Pokušala sam riješiti problem pa sam se javila Holdingovoj podružnici Čistoća, odakle su mi, na moje iznenađenje, odgovorili odmah idući dan. No, poručili su kako se s tim prijedlogom moram najprije obratiti nadležnom mjesnom odboru, odnosno Vijeću gradske četvrti, jer Čistoća postavlja koševe na javne površine isključivo na temelju njegova službenog rješenja – kaže Nina Domazet. Istoga dana, dodaje, molbu je proslijedila na adresu mjesnog odbora, odakle joj je pak stigao odgovor predsjednika Mislava Zlatarića u kojemu je istaknuo kako se u potpunosti slaže s njezinim prijedlogom te zatražio da mu pošalje lokacije na kojima je potrebno više koševa. – Mislila sam da bi to trebao biti njihov posao, ali dobro, odradila sam. Isprintala sam mapu i označila nekoliko najkritičnijih lokacija, među kojima su Šibenska i Golikova ulica, park u Baštijanovoj te područja kod dječjeg vrtića "Zvončići" i Osnovne škole Voltino – ističe.

Osim onih za miješani komunalni otpad, napominje, u kvartu nedostaje i koševa za životinjske fekalije, posebice uz potok Kustošak koji se proteže zapadnom stranom naselja, a omiljena je trasa vlasnika pasa. – Svojevremeno sam na sve strane slala upite da se i ondje postave koševi, no odgovor je glasio kako je to nemoguće jer će smetati kosilici. Zbog toga u obzir nije dolazilo ni postavljanje klupa – prisjeća se Nina Domazet. Dok čekaju koševe, dodaje, odlučili su se i sami pobrinuti da žive u donekle urednom kvartu, a pomažu im Čisteći medvjedići. – Dosad smo imali tri akcije čišćenja, a prvu je putem kvartovske grupe na Facebooku organizirala jedna stanovnica. Druga je bila Čikolov, u sklopu koje smo nastojali podići svijest o problemu onečišćenja okoliša opušcima cigareta, a treća je organizirana u povodu zatvaranje izložbe koja je bila postavljena u kvartovskoj knjižnici. Kod takvih je akcija najvažnija komunikacija s ljudima, ali i s Gradom, s kojim se dogovaramo o sanaciji prikupljenog otpada – objašnjava Melita Požgaj.

Akcije su, dodaje, okupile velik broj ljudi, posebice djece, za koju udruga nerijetko organizira i edukacije po školama. Najveće hrpe prikupljena otpada pak tvorili su upaljači, olovke, opušci, papiri, ambalaža od električnih cigareta i plastične vrećice, a našla se i pokoja guma automobila, ali i šprice i igle. – Najkritičnije je područje oko potoka jer noću nije osvijetljeno pa je mnogima najjednostavnije onamo odložiti razne vrste otpada. No, nažalost, lokacija se još nije našla na popisu za čišćenje upravo zbog velikog broja djece jer nam je njihova sigurnost na prvom mjestu, a ondje postoji velika opasnost od proklizavanja i pada – napominje Melita Požgaj. S akcijama čišćenja, poručuju, neće stati dok god bude razbacanog otpada na ulicama i u parkovima, a sve koji žele više koševa za smeće u svojim kvartovima Nina Domazet poziva da se također jave nadležnom mjesnom odboru.