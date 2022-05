Ispitali smo: Među 24.500 hidranata u Zagrebu ima zakopanih, zahrđalih, skrivenih...

Požar koji je krajem prošlog tjedna uništio krovište obiteljske kuće u novozagrebačkom naselju Botinec bez doma je ostavio čak četiri obitelji. Bio je to samo mali dio paklenog vikenda kroz koji su prošli zagrebački vatrogasci jer su u jednom trenutku istodobno gasili čak tri plamene buktinje. A nakon gašenja tog požara u Botincu u fokus je došao i potencijalno opasan problem na koji je upozorio bivši vijećnik iz Gradske četvrti Novi Zagreb zapad Damjan Vucelić, koji je na svojoj Facebook stranici objavio kako se tamošnji hidranti nisu mogli otvoriti.

– Kao vijećnik sam upozoravao na to da su hidranti hrđavi i neispravni, na što su me napali i vijećnici i predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Botinec – napisao je Vucelić na svojoj Facebook stranici. Neki od korisnika te društvene mreže zatim su u komentarima objavili i fotografije priključaka na hidrant koji su naizgled dotrajali i puni hrđe. A to je problematično jer može stvoriti poteškoće vatrogascima. Ostanu li njihove cisterne bez vode, nema im druge opcije nego spojiti se na hidrantsku mrežu. A ako se ne mogu priključiti na hidrant, naravno, nemaju čime gasiti požar.

Četvrt: U funkciji su

No u Gradskoj četvrti Novi Zagreb zapad kažu nam kako s hidrantima ondje nema problema.

– Prema mojim se informacijama hidranti održavaju i nemam informaciju da postoji hidrant koji nije u funkciji. Što se tiče požara u Botincu, bio sam na licu mjesta i vidio djelatnike Vodoopskrbe i odvodnje kako normalno otvaraju hidrant – ističe Tomislav Vukoja, predsjednik Vijeća gradske četvrti, te dodaje da će ipak, za svaki slučaj, provjeriti situaciju na području zapadnoga dijela Novoga Zagreba.

– Sjest ću s predstavnicima Vodoopskrbe i odvodnje i vatrogascima te porazgovarati s njima o potencijalnim problemima – napominje.

Slično nam je odgovorio i Tibor Marušić, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Botinec, a da je sve u redu s hidrantima, tvrdi i Jadranko Baturić, bivši šef četvrti koji je na njezinu čelu bio četiri mandata. Redovito su se provjeravali i u izvrsnom su stanju, kaže. Odnosno, napominje, barem je takva situacija bila do 30. ožujka prošle godine kad se ondje zadnji put obavljala inspekcija.

– Svako dobrovoljno vatrogasno društvo provjerava hidrante i kad bi primijetili da neki od njih nije u ispravnom stanju pa da zbog toga ne mogu obaviti neku od vatrogasnih vježbi, odmah bi javili. Nova vlast, koliko znam, još nije provela inspekciju – kaže Baturić.Ali da situacija nije baš tako sjajna i bajna, govori pak Ivica Dorotić, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Botinec,koje je sudjelovalo u gašenju prošlotjednog požara, premda naglašava da je većina hidranata u ispravnoj funkciji.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Provjeravaju ih svake godine

– Mogu reći da je otprilike 10 posto njih neispravno, barem u Botincu. Neki su nakon sanacije prometnica zakopani tako da se jedva primijete, a neki su zahrđali. Ima i slučajeva da su skriveni, odnosno da su ljudi preko hidranata podigli ograde tako da se do njih ne može doći ili ih se ne može pronaći. No mi dobrovoljni vatrogasci svake godine besplatno radimo provjeru svih hidranata u cijelom Zagrebu i sve što primijetimo šaljemo Vodoopskrbi i odvodnji koja je zadužena za njihovo održavanje. A kamo je to završilo, zaista ne znam – govori Dorotić. On, dodaje, nije bio na intervenciji proteklog vikenda, a od svojih dečki na terenu nije čuo da je ondje bilo problema s hidrantima.

– Sve i da taj konkretni hidrant nije radio, najbliži se nalazi na manje od 100 metara i bez problema su mogli doći do njega – napominje zapovjednik DVD-a Botinec.

A hidrantska je mreža u Zagrebu velika. Rasprostranjeni su po cijeloj metropoli, a provjera njihove ispravnosti, govore upućeni, dosta je skup posao. Jer da se, primjerice, pregleda 70 hidranata u jednom danu, potrebno je iz svakog od njih vodu pustiti na jednu minutu, čime se “baci” 800 litara vode. To znači da će se za taj zadatak dnevno potrošiti čak 20 milijuna litara vode.

U kakvom su stanju hidranti u metropoli, koliko se često provjeravaju i postoje li planovi za njihovo pojačano održavanje, pitali smo i Vodoopskrbu i odvodnju.

– Vodoopskrbni sustav Grada Zagreba trenutno broji oko 24 500 hidranata koji su ravnomjerno raspoređeni po cijelom vodoopskrbnom sustavu. Što se tiče slučaja gašenja požara Botincu, ekipe Vodoopskrbe i odvodnje su izašle na teren i izvršile provjeru hidranta te je ustanovljeno da su hidranti u zoni požarišta u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Kontrola ispravnosti hidranta obavlja se periodički, ovisno o vrsti hidranta. Tako hidranti koji služe za monitoring kvalitete vode u sustavu (otprilike 40 komada) se ispiru i pregledavaju jednom mjesečno, završni hidranti po „slijepim“ ulicama (otprilike 4.600 kom) ispiru se i pregledavaju dva puta godišnje, dok se ostali hidranti ispiru i pregledavaju u sklopu preventivnih obilazaka terena sukladno planu preventivnog održavanja 1 godišnje – odgovaraju. •