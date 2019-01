Gruntovnica  na pet katova, seli se u travnju

U najmu od 1. ožujka, a u novim prostorima tek – krajem travnja. Još neko vrijeme Zagrepčani koji moraju riješiti zemljišne knjige neće morati razmišljati kamo ono točno moraju ići jer gruntovnica u NSK ostaje još neko vrijeme.

Kažu nam barem tako u Ministarstvu pravosuđa, iz kojeg doznajemo kako je ugovor o zakupu prostora u poslovnom tornju Sky Office, kamo se gruntovnica mora seliti, sklopljen 18. siječnja, ali dokumenti iz Nacionalne knjižnice neće ići dok god se prostori u Officeu ne urede. A rok za to je 90 dana od datuma sklapanja ugovora.

U zgradu konjušnice

– Nakon što se poslovni prostor uredi, Ministarstvo pravosuđa će ga preuzeti i tada počinje preseljenje Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zagrebu – kažu iz nadležnog Ministarstva, koje će, uključe li se u kvadraturu parkirališna mjesta i skladišni prostor, zakupiti točno 3357 četvornih metara.

Pogledajte video: Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu

[video: 29040 / ]

Kao što je Večernji list već pisao, mjesečno će se za to, s režijama, iz državnog proračuna izdvajati 425.396 kuna, a uzme li se u obzir to da se prostor unajmljuje na tri godine, sveukupni trošak gruntovnice u tornju u Ulici Roberta Frangeša Mihanovića bit će 15,3 milijuna kuna. A kad se jednom Zemljišnoknjižni odjel u travnju i preseli uz Zagrebačku aveniju, nalazit će se, kažu nam u Ministarstvu pravosuđa, na prvom i drugom katu tornja A te na petom, šestom i sedmom katu tornja B. Pet etaža bit će dovoljno kao privremeno rješenje, odnosno dok se konačno ne osposobi prostor bivše vojarne na budućem Trgu pravde, gdje je od samog početka planirano smještanje gruntovnice. Ona je na lokaciju omeđenu Ilicom, Selskom, Cankarevom i Prilazom baruna Filipovića, podsjetimo, trebala otići do kraja lanjske godine, i to zato što se prostor koji trenutačno zauzima u zgradi NSK mora urediti za hrvatsko predsjedanje Europskom unijom u prvoj polovici 2020. godine. U Ministarstvu pravosuđa nadaju se da će Trg pravde biti spreman za tri godine, koliko traje najam u Sky Officeu, a planirano je da će se urediti kroz Dodatno financiranje implementacije integriranog sustava zemljišne administracije.

– Na lokaciji na koju bi trebala ići gruntovnica, već su smješteni Općinski kazneni sud, Općinsko državno odvjetništvo - Kazneni odjel, sobe za ispitivanje Županijskog državnog odvjetništva te arhive sudova – kažu u Ministarstvu pravosuđa pa dodaju kako će se Zemljišnoknjižni odjel smjestiti “u zgradu konjušnice koja je izgrađena 1903. godine i dio je povijesne urbane cjeline grada Zagreba, pod zaštitom konzervatorske struke”.

Troškove snosimo sami

Kako su objasnili, u pripremi je trenutačno natječaj za ugovaranje savjetničkih usluga projektanta “radi obavljanja svih istražno-tehničkih radova te izrade idejnog i glavnog projekta za pokretanje radova na rekonstrukciji zgrade”.

– Natječaj bi trebao biti proveden početkom ove godine, dok je rok za izvođenje savjetničkih usluga osam mjeseci. Rok za realizaciju građevinskih radova i opremanja zgrade jest travanj 2021. godine – objasnili su nam u Ministarstvu. Prostor na Trgu pravde, kamo bi zemljišne knjige trebale stići do 2022. godine, nešto je veći od 4500 kvadrata koliko u NSK trenutačno na raspolaganju ima gruntovnica, a koje će morati prepustiti kako bi knjižnica postala kongresni centar u koji će u prvoj polovici sljedeće godine stizati europske delegacije na summite. Jer jedan od zadataka zemlje predsjedateljice Vijećem EU jest organiziranje nekoliko stotina sastanaka, uključujući i onaj najveći, na početku rotirajućeg predsjedništva, kad u glavni grad države na čelu EU dolazi puni sastav Europske komisije kako bi održao sastanak s vladom zemlje domaćina.

Podsjetimo, zbog Brexita Hrvatska će Europskom unijom predsjedavati šest i pol godina ranije nego je isprva bilo predviđeno, također šest i pol godina nakon ulaska u Uniju. Zemlje koje predsjedaju Unijom troškove tog pothvata snose same, a procjene o tome koliko će potrošiti Hrvatska kažu da će nas to stajati oko 240 milijuna kuna.

VIDEO Pogledajte u kakvom su stanju zagrebački mostovi