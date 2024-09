FOTO, VIDEO Zagrepčanku šokirao prizor: 'Bilo me sram što djeci moram objašnjavati kako je do ovoga došlo'

Brojni su Zagrepčani sunčano nedjeljno poslijepodne odlučili provesti u šetnji zagrebačkim ulicama, a među njima i jedna sugrađanka koju je, kaže, prolazeći Trgom kralja Petra Svačića šokirao prizor koji je ondje ugledala. Naime, u neposrednoj blizini parka, koji već više od dva desetljeća nosi i titulu spomenika parkovne arhitekture, oko podzemnih spremnika našla su se i hrpe nagomilanog otpada.

– Za vrijeme ugodne šetnje po Svačićevom trgu zaprepastili su nas ovi prizori. Možete zamisliti moju reakciju kao nekoga tko je izdvojio vrijeme i novac da nedjeljno popodne s obitelji provede u Zagrebu. Što tek bude kad istu stvar snime turisti ili tiktokeri i influenceri s milijunima followera? – istaknula je uznemirena Zagrepčanka koja nam je ustupila i fotografiju prizora.

Kartonske kutije, poveći komadi tkanine, papirnate vrećice te brojne vreće miješanog komunalnog i biootpada koje izgleda više nisu stale u za to namijenjene podzemne spremnike, a hrpe su sezale gotovo do polovine staze.

– Snimajući sve ovo, od tamošnjih stanovnika doznajemo kako se smeće nije odvozilo minimalno tri dana. Odvratan prizor, još odvratniji smrad i slika nekad kulturnog, glavnog grada ove zemlje. Bilo me sram što djeci moram objašnjavati kako je do ovoga došlo, a nisam ni sama sigurna da znam odgovor – dodala je. Kako bismo provjerili situaciju, dan kasnije i sami smo se zaputili do Svačićevog trga, no nadležne službe su nas preduhitrile i sanirale otpad.