FOTO Pobuna u Sigetu: 'Kante su vječito pretrpane, godinama hodamo po smetlištu'

Razbacani otpad, pretrpane kante i neopisiv smrad u posljednje vrijeme muče stanovnike Sigeta. Kako bi otišli do trgovine, banke, u školu, do vrtića ili parka, svakodnevno, govore, prolaze pored desetak pretrpanih kanti, među kojima je i nekoliko spremnika za biootpad iz kojih se širi neopisiv smrad, a smještene su između stambene zgrade popularne pod nazivom Super Andrija i jednog od najljepših gradskih parkova, Parka mladenaca.

– Već tri godine prolazimo kroz smetlište. Kante su vječito pretrpane, i plave i žute i smeđe, a kada u njih više otpad ne stane, logično je da se baca oko njih – govori nam jedan od tamošnjih stanovnika, Mladen Ančić koji nam je ustupio i fotografiju krcatih spremnika. Dan nakon što je snimljena, naime, dogodio se preokret.

– Do jučer su bile ovdje, a danas je sve uredno i čisto. Priznajem da sam ostao šokiran, no onda sam nastavio hodati stazom i primijetio da su ih nadležne službe samo premjestile, kako se ne bi vidjele s ceste, pa su sad ispred objekta autokluba – dodaje.

No nije to jedini problem koji već duži niz godina muči Sigećane. – Ne kosi se redovito, a ako i obave posao, travu ostave na hrpi. Tijekom vrućih ljetnih dana to užasno smrdi, a na mjestima gdje su se nalazile, trava više nikad ne naraste – ističe Ančić.