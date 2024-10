FOTO, VIDEO Udruga Indigo proslavila 11. rođendan: Budući vojni psi Lino i Lucy napravili spektakl

U jeku kampanje za spas svojega doma Udruga Indigo ovoga je vikenda proslavila svoj 11. rođendan bogatim programom koji je, osim klasične vesele rođendanske zabave, posjetiteljima ponudio i dublji uvid u svijet obuke i zaštite pasa, a četveronožnim ljubimcima mnoštvo uzbuđenja i izazova. Proslava je započela dojmljivim prikazom rada pripadnika Središta za obuku vodiča i službenih pasa „Satnik Krešimir Ivošević“ koji su održali gostujuće predavanje o važnosti i odgoju pasa, a potom su instruktori Središta i štenci Lino i Lucy pokazali kako obuka i odgoj vojnih pasa izgleda u praksi. Posjetitelji su imali prilike saznati koji su nagoni potrebni kod štenaca i kako se prepoznaju psi spremni na službu, te kako vlasnici mogu prepoznati instinkte i potrebe i uposliti svoje pse kako bi oni dugoročno bili poslušni, zdravi i sretni.

– Psi vojne policije ne samo da rade u službi zaštite, već svojim vodičima pokazuju nevjerojatnu privrženost i hrabrost.Ovaj prikaz ima poseban značaj jer pokazuje koliko je važno posvetiti se obuci i socijalizaciji psa, kao i izgradnji povjerenja između psa i njegovog vodiča ili vlasnika – izjavio je voditelj Središta.

Nakon vojnog prikaza, proslava je dobila i natjecateljski duh kroz Mondioring – međunarodni sport u kojem psi zajedno s vodičima izvode razne složene zadatke, od prelaska prepreka do pokazivanja poslušnosti i brzine reakcije. Sudjelovanjem u ovakvim natjecanjima psi razvijaju kognitivne vještine, spretnost i disciplinu, dok vodiči produbljuju vezu sa svojim ljubimcima.

– Mondioring nije samo sport, već pokazuje što sve pas i vlasnik mogu postići zajedno – istaknula je Jasenka Pavić iz Udruge Indigo te pozvala posjetitelje da uživaju u opuštenijem dijelu dana, prepunom igara i izazova za posjetitelje i njihove pse. Lov na skrivene poslastice, poligoni spretnosti i natjecanja u trikovima izazvali su smijeh i veselje. Posebne nagrade bile su pripremljene za najuspješnije i najsnalažljivije njuškice i njihove vlasnike, koji su svojim bravurama zabavili sve prisutne.

No ove je godine ova zabavna proslava imala i dodatni značaj jer još uvijek traje prikupljanje sredstava za otkup prostora u kojem Udruga Indigo pruža skrb napuštenim i zlostavljanim životinjama. Veliku podršku pružila je i američka organizacija San Diego Animal Shelter: Dog and Cat Rescue | HWAC, koja je Udruzi donirala 10.000 dolara kao znak podrške i povjerenja.

– Ganuti smo, trenutno za nas nema boljeg rođendanskog poklona. S ovom donacijom dobili smo značajan vjetar u leđa i za sve nas u Indigu to je potvrda da radimo pravu stvar. Ove životinje zaslužuju svoj dom, a mi ćemo učiniti sve da im to omogućimo – kazala je Dora Persi te dodala da je i dalje ugodno iznenađena i ganuta podrškom koju je udruga primila od početka svoje borbe, no istaknula je da je put pred njima i dalje dug jer s prikupljenih 63.200 eura udruga, čak niti uz iznimnu podršku građana, podržavatelja i tvrtki, još nije prikupila niti polovicu potrebnog iznosa dok je dan završetka aukcije ili „dan D“, kako ga zovu, sve bliži i nastupa za nešto više od mjesec i pol dana.

Iako je rođendan Udruge Indigo protekao u pravom slavljeničkom duhu, dan nije prošao bez hitnih intervencija – nekoliko štićenika udruge zahtijevalo je dodatnu brigu i pažnju zbog zdravstvenih potreba, što je podsjetilo sve prisutne na izazove koje ovakve organizacije svakodnevno savladavaju. Među okupljenima je bio i veliki broj pasa koji su nekada bili udomljeni iz Indiga, a sada su se, zajedno sa svojim vlasnicima, vratili na mjesto gdje su prvi put pronašli dom.

Događaj je završio pozivom svima koji su bili prisutni, kao i onima koji podržavaju Indigo, da nastave donirati putem njihove web stranice, Facebooka, Instagrama te na raznim događanjima uživo na kojima je udruga prisutna. Svaki prilog, bez obzira na iznos, vodi do cilja – sigurnog i trajnog doma za sve njihove štićenike.