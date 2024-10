FOTO Spektakl na Velesajmu: Zagrebački dizajneri premijerno predstavili kreacije iz najnovijih kolekcija

Brojni zaljubljenici u modu okupili su se jučer u prostorima Zagrebačkog velesajma gdje je održano 89. izdanje jedne od najdugovječnijih modnih manifestacija, Zlatne igle. Svojim kolekcijama predstavili su se BiteMyStyle by Zoran Aragović, Alduk, Ivana Jurić Design, Krojački obrt Jura, Katarina Mamić - Katelier Design, Petar by Lidija Skočibušić, Marija Milković - Etno Mara, Modni salon Dora, Iva Karačić, Muška moda Šabić, DNK - dizajn Nada Došen, NIT by Ana Žarković, Salon vjenčanica Ljubav, Milena Rogulj i Modni krznarski salon Dvoravić.

Uz elegantnu crnu boju, dizajneri su se poigrali i jesenskim pastelnim bojama, a u nekim su se kolekcijama pojavili i komadi u tirkiznoj, ciklama, plavoj, narančastoj, crvenoj, bordo i zelenoj boji. Od materijala prevladavali su pamuk vuna, svila i umjetni materijali, a samostalan izlaz imala je i Sekcija zlatara Udruženja obrtnika grada Zagreba. Zagrebačkoj publici predstavili su se tako Zlatarnica Uspinjača, Lapidarium, Zlatarna Popek, Zlatarnica Bashota, Zlatarnica Medaković i Zlatarnica JP&R.

Proizvodnja nakita spoj je estetike, umjetnosti i znanja, a svojim nastupom ovi obrtnici Zlatnu iglu učinili su još glamuroznijom. Od materijala prevladavali su zlato, koralji, biseri i ebanovina, a zanimljivi su bili i različiti pristupi nakitu od onih tradicionalnih do modernih i inventivnih. Osim na modelima, njihov nakit mogao se pogledati i na izložbi „Nakit koji priča svoju priču“, organiziranoj u sklopu Zlatne igle.

Atmosferu su na crvenom tepihu podgrijavali ulični svirači, a uzvanike je dočekao pjenušac dobrodošlice. Glavna zvijezda večeri bila je operna diva Sandra Bagarić, koja je otpjevala pjesmu „Ja ljubim“. Dodatnu notu obrtničkoj modnoj manifestaciji dali su i pripadnici Kravat pukovnije, koji su u svojim povijesnim uniformama uveličali cijeli događaj, a bili su i zaduženi za osiguranje eksponata na izložbi zlatara.

Za glamurozni izgled modela pobrinuli su se Beauty salon Patrizia, Beauty studio LYDIA, Kozmetički salon Valeno, Obrtnička škola za osobne usluge te frizerski saloni "Leona", "Ana", "Cool", "Larisa" i "Stil", a ambijent su svojim cvjetnim instalacijama oplemenile Cvjećarnica Lanište te obrti Poppy i CDB. Tradicionalnu modnu reviju zagrebačkih obrtnika „Zlatna igla Zagreba“ organiziralo je Udruženje obrtnika grada Zagreba, a partneri na ovom projektu bili su mu Zagrebački velesajam, Högl, Borovo i Wiener osiguranje.