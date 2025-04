Kandidat za župana Zagrebačke županije Zmajlović: 'Za Veliku Goricu se uvijek izdvajaju najstariji busevi '

SDP-ov Mihael Zmajlović rekao je u četvrtak kako će se, bude li izabran za župana Zagrebačke županije, zalagati za bolja prometna rješenja i povezanost gradova Županije s Gradom Zagrebom, ustvrdivši da se o tom pitanju u 25 godina 'jedne te iste vlasti nije učinilo ništa'. "Građani Zagrebačke županije, a i Velike Gorice, susreću se s ogromnim problemima vezanima uz javni prijevoz i zato je to jedna od važnijih tema o kojoj želimo ponuditi rješenja. U proteklih 25 godina jedne te iste vlasti na području Zagrebačke županije se nije učinilo ništa", izjavio je Zmajlović u Velikoj Gorici. Dodao je kako se tek osnovalo poduzeće koje se treba baviti integriranim javnim prijevozom, da su zaposleni ljudi i izrađene određene studije, no da nema pomaka.

A rješenje, naglasio je, leži u suradnji Zagrebačke županije i Grada Zagreba, kao i Krapinsko-zagorske županije. Rješenje Zmajlović vidi u tzv. "Park and ride" sustavima i efikasnom javnom prijevozu. "Dakle, parkirališna mjesta, točke, gdje ljudi mogu ostaviti svoja vozila i onda efikasan javni prijevoz iz periferije, gradova Zagrebačke županije, do Grada Zagreba", naveo je. Kaže treba uvesti i jednu kartu za sve vrste prijevoza, radilo se o autobusu, vlaku ili tramvaju.

"Treba uvesti i digitalnu aplikaciju koja će objediniti sve to i uskladiti vozne redove. To je ono za što ću se, ukoliko budem izabran za župana, založiti - da se koordiniraju aktivnosti na području Grada, Županije i države kako bi naši građani taj javni prijevoz mogli koristiti, a ne da dnevno deseci tisuća vozila migriraju u Grad Zagreb i stvaraju nepotrebne gužve", kazao je Zmajlović. Kandidatkinja SDP-a za gradonačelnicu Velike Gorice Ivana Mlinar rekla je kako Grad Velika Gorica za javni prijevoz izdvaja 17,5 milijuna eura, a da građani njime nisu zadovoljni. "Kao svakodnevna korisnica ZET-ovih linija mogu potvrditi da on nije niti predvidiv, niti redovan, a često niti siguran. Za Veliku Goricu se uvijek izdvajaju najstariji busevi i najčešći razlog kašnjenja i nedolaska, odnosno preskakanja linija, je navodni nedostatak vozača", poručila je.

Navela je kako autobusi ZET-a znaju kasniti i po 100 minuta, što je nedopustivo. "Ja svaki dan to osjećam sa svojim sugrađanima na svojoj koži i znam čekati i po ekstremnim vrućinama, kiši, snijegu doslovno po 100 minuta", dodala je Mlinar. SDP-ova kandidatkinja za gradonačelnicu osvrnula se i na besplatni javni prijevoz koji je HDZ-ova vlast u Velikog Gorici uvela od prošle godine za Velikogoričane, u suradnji s privatnom tvrtkom. "Voli se naglašavati kako imamo besplatan linijski prijevoz, no ne postoji ništa besplatno, to sve naši sugrađani plaćaju iz svog proračuna", ustvrdila je. "Ono što je problem", dodala je, "jest da brojni građani time nisu zadovoljni, a izgubili su i naknadu na plaći za prijevoz, iako ne koriste taj isti javni prijevoz". Mlinar se založila i da velikogorički umirovljenici, kao i oni koji žive u Zagrebu, također imaju pravo na besplatan prijevoz ZET-om.