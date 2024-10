Vraća se Zagrebački noćni cener: Više od 3000 ljubitelja rekreacije okupit će se na Jelačić-placu

Popularna gradska utrka Zagrebački noćni cener trči se 3. studenog s početkom u 19 sati, a na startu na Trgu bana Jelačića okupit će se više od 3000 trkačica i trkačica. Ova utrka svake prve nedjelje u studenom na sat vremena okupira središte Zagreba, a na sudjelovanje dolaze ljudi iz svih dijelova Zagreba pa i Hrvatske i svijeta.

Uz 3.000 natjecatelja u grad obično stigne i bar još toliko navijača koji dođu bodriti svoje prijatelje i tako naprave nezaboravnu atmosferu. Posebni navijački punktovi bit će zato, osim na samom trgu, i u Ilici kod Tomićeve te kod HNK na Trgu Republike Hrvatske.

"Na trgu vas čekaju zone u kojima će se moći testirati reflekse, u skoku zabilježiti svoj najbolji fotomoment na zabavan i originalan, gricnuti sočna opuzenska mandarina, a za same natjecatelje spremili smo i stolove za masažu", poručuju organizatori iz Društva športske rekreacije Aktivan život.

Za vrijeme utrke na snazi će biti i posebna regulacija prometa, i to između 19 i 20.15 sati. U tom periodu za cestovni promet u potpunosti će biti zatvorene ulice: Ilica (od Gundulićeve do Krajiške ulice), Krajiška ulica, Prilaz Gjure Deželića (od Krajiške do Trga Republike Hrvatske), Trg Republike Hrvatske (sjeverni kolnik), Masarykova ulica, Teslina ulica, Trg Nikole Šubića Zrinskog sjeverni kolnik (od Praške do Amruševe) i Amruševa.

U periodu od 19:00 do 20:20 sati tramvajske linije neće prometovati preko Trga bana Josipa Jelačića, a tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama. Sav cestovni i tramvajski promet bit će preusmjeren na alternativne pravce.

Zagrebački noćni cener već 13 godina organizira Društvo športske rekreacije Aktivan život pod pokroviteljstvom Grada Zagreba. Od 2022. godine utrka je dio Zagreb run atletskog kupa zajedno s utrkama Zagrepčanka 512, Zagrebačka milja i Medvednica trail. Više informacija nalazi se na web stranici www.zagreb.run te društvenim mrežama facebook.com/zagreb.run i www.instagram.com/zagreb.run/

VEZANI ČLANCI: