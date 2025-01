FOTO, VIDEO Testirali smo sljemenske staze: Bijeli spust idealan je za početnike, strmiji Zeleni pogodan za "brušenje"

U donjoj postaji žičare čekalo se u dugim redovima, suncem okupanim i snijegom prekrivenim proplancima zagrebačke gore klizili su brojni skijaši i sanjkaši, a neki su sve do vrha koračali zavojitim šumskim stazama. Tako je izgledao prvi vikend nove skijaške sezone, otvorene prošlog tjedna, koji su, unatoč temperaturama ispod ništice, na Sljemenu odlučili provesti brojni ljubitelji zimskih radosti. Na raspolaganju je Činovnička livada, kojom su se sanjkali i kotrljali oni najmlađi, blagu padinu Bijelog spusta mnogi su iskoristili za svladavanje osnova skijanja, a u subotu je, na radost iskusnijih skijaša, otvoren i onaj Zeleni.

Brojne je Zagrepčane i njihove goste, uvjerili smo se, oduševilo i to što je skijanje na Sljemenu i ove godine besplatno, stoga bi, govore, bilo šteta propustiti takvu priliku, a među njima je i obitelj Lasić, koju čine mama Dijana, tata Teodor i šestogodišnji Dante. – Skijam više od trideset godina, najviše u BIH, ali i Sloveniji te Austriji. Često dolazimo na Sljeme, ali rijetko ovdje skijamo, no sad nas je privuklo to što je besplatno. Gratis je i žičara, koju smo ionako dovoljno platili dok se gradila. Upravo zbog toga planiram dolaziti, primjerice, svaki drugi dan jer sve što potrošim jest malo benzina – kaže Teodor. U veljači, dodaje, planiraju na skijanje i izvan granica Hrvatske, no do tada će sljemenske staze poslužiti Danteu da se još malo "istrenira".

– Skijam tri godine i dosad sam svladao Krvavec i nekoliko staza u Austriji, a bio sam i na Jahorini, ali toga se baš i ne sjećam. Super mi je ovdje, ali staze su za mene ipak prelagane – govori Dante. A kakav je osjećaj skijama kliziti na dvjema otvorenim stazama na Sljemenu, nismo mogli odoljeti a da ih i sami ne testiramo. Prvi je tako na red došao Bijeli spust. Blaga nizbrdica idealna je za one koji prvi put stanu na skije, stoga ondje treba biti na oprezu jer stazu preplavljuju uglavnom mališani. Uz zvuk škripanja snijega pod skijama do vučnice smo se spustili za nešto manje od minute, a ondje nas je dočekala poprilična gužva.

Za razliku od Bijelog, Zeleni spust nešto je strmiji pa i pogodniji za "brušenje" skijaških vještina, a u trenutku testiranja na nekoliko mjesta strugali smo i po ledu. Oni koji još nisu svladali vožnju vučnicom, skijašima poznatu i kao "sidro", ne moraju se brinuti jer će ih dočekati redari koji će im pomoći da se uspješno vrate na vrh. Da su staze zagrebačkog skijališta savršene za početnike, slaže se i Nataša Buconjić, koja je dan iskoristila za druženje s obitelji. U čaši kuhanog vina i dobroj atmosferi guštala je tako u društvu Marka, Ane, Sandre i Đorđa, koji, kaže, skija više od 45 godina pa su Bijeli i Zeleni spust za njega "amaterske" staze.

– Ovdje nam je zaista prekrasno. Bili smo i prošli vikend, a nastojat ćemo doći barem još nekoliko puta. Opremili smo se s tri para sanjki, nagovorili smo čak i baku i djeda da dođu s nama, a dovezli smo se automobilom, iako nam je želja bila sjesti u gondolu žičare, ali, nažalost, nismo uspjeli pronaći mjesto za parkiranje. Malo je veća gužva, ali to nam ne smeta, atmosfera je odlična, a jedino što nam nedostaje jest neka pokretna traka koja bi nas vratila na vrh brda da ne moramo pješačiti i vući sanjke – govori Nataša.

Zimske radosti i uživanje na snijegu privukli su i supružnike Branku i Josipa Hercega, koje smo ondje zatekli u društvu petogodišnjeg nećaka Davida Tepeša, kojeg je posebno oduševila vožnja žičarom. – Živimo u Sesvetama, odakle smo putovali vlakom do Glavnog kolodvora, zatim tramvajem do Gračanskog dolja pa sjeli na žičaru. Obožavamo dolaziti na Sljeme, posebice kad je prekriveno snijegom jer onda izgleda stvarno bajkovito i sigurno ćemo doći još koji put. Obično smo supruga i ja najradije dolazili pješice, prošli smo sve moguće staze, a volimo se ovdje i počastiti kojim domaćim specijalitetom – kaže Josip.

Skijalište je, podsjetimo, otvoreno svaki dan od 9 do 16 sati, a zbog nove sezone, kako su izvijestili iz ZET-a, promijenilo se i radno vrijeme žičare. Prvi je polazak radnim danima u 8 sati, a zadnji s donje postaje u 16.30 te sa Sljemena u 17 sati. I vikendom je prvi polazak u 8 sati, ali zadnji s donje postaje žičare u 17.30, a s vrha Medvednice u 18 sati. Promijenilo se i radno vrijeme garaže, u koju se može ulaziti od 7.30 do 16.30 sati, a izlaz je omogućen do 18.30. Vikendom je pak ulaz do 17.30, a izlaz do 19.30 sati. Za dolazak do donje postaje, podsjećaju iz ZET-a, na raspolaganju su tramvajske linije 8 i 14 do Mihaljevca te potom 15 do Gračanskog dolja, a u zoni žičare su i stajališta autobusa 140, 227 i 233.