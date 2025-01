Edukatori zagrebačkog ZOO-a poručili: Pticama u gradu zimi treba pomoći vodom i hranom

Kada temperature zraka padnu ispod nule, građani trebaju priskočiti u pomoć divljim pticama. Poručili su to edukatori zagrebačkog Zoološkog vrta na prvoj radionici održanoj u sklopu programa Egzotične subote. – Kada se voda u prirodi smrzava, pticama je potrebno osigurati pitku vodu u zdjelicama. Tada ptice otežano dolaze i do hrane, pa im se hrana treba ponuditi na hranilici. Iznimno je važno da to građani rade samo tada. Naime, divlje ptice nije potrebno hraniti svakodnevno jer će u tom slučaju postati ovisne o jednom izvoru hrane i stalno će mu se vraćati – ističu edukatori.

Građani hranilice mogu kupiti ili ih napraviti od materijala koje mogu pronaći u vlastitu kućanstvu. Viseće se hranilice mogu izraditi od mreža, cijevi i plastičnih boca, a za oblikovanje onih od loja potrebno je samo desetak minuta. Najčešće hranilice su tzv. stolići koji se pak mogu postaviti na stablo, stalak ili tlo.

Pticama se preporučuje ponuditi sjemenke, orašaste plodove i sušeno voće. Kruh bi trebalo izbjegavati, no ako se daje pticama, treba biti posve suh, a pljesniv kruh za ptice je otrovan. Neke od ptica stanarica u Zagrebu su vrabac, kos, brgljez, crvendać, veliki djetlić, velika i crnoglava sjenica. Kako doprinijeti očuvanju životinjskog svijeta, edukatori Zoološkog vrta posjetitelje će podučavati i idućih subota do kraja veljače. Zagrebački zoološki vrt ove će godine proslaviti 100 godina djelovanja, a tim povodom djelatnici i volonteri Vrta izradit će sto kućica za ptice i druge divlje životinje koje će postaviti na raznim mjestima u gradu u suradnji sa svojim partnerima poput škola i dječjih vrtića. Zoološki vrt možete posjetiti svakoga dana od 9 do 16 sati, a ulazak je moguć do 15 sati kada se zatvaraju blagajne.