Komunalni red po hrvatskim gradovima: evo za što morate platiti i do 2000 kn

Gradonačelnik poznatog turističkog mjesta uveo je nove zaštitne mjere na javnim mjestima. Za mokrenje na javnom mjestu plaćat će se novčana kazna od 300 eura, za pljuvanje na ulici sto, a za bacanje smeća 150 eura. Ovo je ukratko prepričana vijest koju je Večernjak objavio 2002., a govori o potezu odlučnog gradonačelnika njemačkog grada Bad Kissingena Karla Heinza Laudenbacha.

Mir u Koprivnici

Neki su mediji ovih dana objavili da je sličnu odluku Gradskom vijeću predložio gradonačelnik Makarske Jure Brkan pa da će se odsad i u tom poznatom turističkom mjestu obavljanje nužde i pljuvanje na javnim površinama kažnjavati od 300 do 1000 kuna. No, u Gradskoj upravi kažu nam da takva odluka postoji još od 2008.! Dakle, donijeta je samo šest, a ne 16 godina nakon Nijemaca.

– Sad smo samo mijenjali odluku o komunalnom redu u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom. Sve ostalo imamo već dugo – kaže nam Ivana Pleić iz Gradske uprave. A je li, pitamo, u proteklih deset godina komunalni redar nekome odrapio globu zbog hračkanja?

– Mislim da nije – kaže.

Dakle, Hrvati su još prije desetak godina prepoznali da nije lijepo javno pljuvati i urinirati, a tu odredbu u svojim odlukama ima velik broj gradova i općina. Većina tih odluka, zapravo, vrlo je slična i očito je riječ o tipiziranim materijalima koje prilagođavaju svojim potrebama. Na području Grada Koprivnice tako je zabranjena košnja trave nedjeljom i blagdanima, a nije preporučljivo ni paliti motorne pile i uređaje koji bi susjedima mogli remetiti mir. Radnim danima u urbanom području ne smije se kositi trava između 14 i 17 sati. U vrijeme poslijepodnevne sieste. Kazne su 500 kuna. U Prelogu je zabranjeno na prozorima, balkonima i ogradama okrenutima prema ulici vješati rublje, posteljinu i tepihe, paliti otpad u dvorištima i vrtovima, a trava se ne smije kositi nedjeljom i državnim praznicima do 10 sati, a u tom vremenu ne smiju se ni piliti drva, u protivnom vas se može kazniti sa sto do tisuću kuna. Ni u Osijeku nije dozvoljeno vješati gaće, pidžame i drugu odjeću ako je vidljiva s ulice. Po mraku, od 21 do 7 sati, pravila su nešto labavija. S tisuću kuna kaznit će se onaj tko prlja, piše, crta ili na drugi način oštećuje spomenik, kupa se u fontani, bere plodove s drveća i cvijeće, kopa zemlju, guli koru ili zabada noževe i čavle u drveće.

Zabranjena bodljikava žica

Pravila postoje i za držanje kućnih ljubimaca. Grad Čakovec objavio je popis opasnih i potencijalno opasnih životinja pa tako u stanu po novom ne smiju trčkarati i skakati sjevernoamerički oposum i veliki crveni klokan, zabranjeni su mravojedi, psoglavi majmuni, gepardi, hijene, slonovi, krokodili, nojevi, afričke bikovske žabe, ljenjivci... Ako su te životinje evidentirane prije stupanja odluke na snagu, mogu se držati do uginuća. Kazne su od 300 do 2000 kuna. Hranjenje životinja na javnim površinama u Osijeku vas može stajati tisuću kuna, kolika je i kazna za pijenje alkohola na javnom mjestu, čak i u haustoru. Gradovi na obali osigurali su se od golaća pa se tako šetnja gradskim jezgrama u kupaćim kostimima kažnjava s 250, 500 i 1000 kuna, kako u kojem gradu.

U Zagrebu je, uz ostalo, zabranjeno na javnim zelenim površinama za drvo privezati bicikl, prikolicu ili kolica, a kazna je do tisuću kuna. Vlasnicima nekretnina na području Rovinja kojima padne na pamet ograditi si imanje pokraj javne površine bodljikavom žicom mogao bi na vrata pokucati redar. Zabranjeno je i spavati na klupama i sjediti na naslonima klupa, kao i neovlašteno sakupljanje otpada, što uključuje i uzimanje plastičnih boca iz kontejnera. S 1500 kuna kaznit će se oni koji na javnim površinama cijepaju drva ili peru automobil vodom iz javne slavine. Skupa je ta nekultura...