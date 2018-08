Dva sata od Vrbana do autobusnog kolodvora! Zagrepčanka: Ovo je katastrofa!

Od Vrbana do autobusnog kolodvora skoro dva sata. Toliko traje put javnim prijevozom, požalila nam se čitateljica, otkako se kod remetinečkog rotora pripremaju pristupne ceste da bi promet mogao normalno funkcionirati kad se kružni tok od 2. studenoga zatvori i počne rekonstrukcija.

Može li se preko rotora?

– Katastrofa je to. Prvo na tramvaj na Vrbanima, pa na Knežiji na bus 607 do Sopota. Otamo pomalo prema Borovju jer su sad radovi i na Aveniji Dubrovnik, i onda konačno po Držićevoj donekle normalno. Naravno, ne i za putnike koji nastavljaju jer je pruga raskopana i kod Branimirove tržnice – opisala nam je Zagrepčanka kako izgleda njezin svaki dan, no ona nije jedina u problemima otkad su 6. kolovoza tramvaji kroz zapad Novog Zagreba ukinuti na godinu i pol.

Zatvorilo se tada cijelo područje ispod rotora, a stigli su i bageri koji su počeli raditi na cestama koje će od studenog biti alternativa kružnom toku pri ulasku u grad na jugu. Znakovi na kojima piše “obilazak” postavljeni su po rotoru da bi vozače upozoravali da se s njega ne može ući u Kajzericu, a i autobus linije 234, koji preko spomenutog kvarta s Glavnog kolodvora putuje do Laništa, to čini izmijenjenom trasom, upravo preko rotora. A može li se još uvijek ući u Zagreb preko njega trenutačno je najveća briga onih koji prema metropoli dolaze preko južnog ulaza.

– Nismo znali može li se, ali odlučili smo probati. Valjda bi bila neka obavijest da je rotor skroz zatvoren – rekli su nam Anja i Filip Hržić, koji su jučer, vozeći se Jadranskom, stali prije rotora na benzinskoj, ne bi li se raspitali funkcionira li i dalje promet njime. U pravu je par, kažu u Gradu, jer o svakoj će promjeni tijekom rekonstrukcije rotora vozači biti na vrijeme obaviješteni.

Zasad, od Savskog mosta do Sopota, umjesto tramvaja vozi autobusna linija 607, a linija 234 ide s Glavnog kolodvora uobičajenom trasom do Ulice Joszefa Antalla, gdje skreće lijevo u Cimermanovu, a zatim desno na Aveniju Dubrovnik te preko rotora i Remetinečke ceste redovnom trasom do krajnjeg odredišta.

Osigurana protočnost

– Rekonstrukcija rotora, prema terminskim planovima, trajat će do početka 2020. godine. ZET će tijekom cijelog tog razdoblja organizirati javni prijevoz prilagođavajući se privremenoj regulaciji prometa, ali uz osiguranu protočnost autobusnog prometa trasom Jadranski most – Jadranska avenija – dijelom Remetinečka cesta – Avenija Dubrovnik – obećali su u ZET-u.

