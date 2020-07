Doznajte što gledamo na 10. Fantastic Zagreb Film Festivalu

U oazi Ljetne pozornice Tuškanac danas je na konferenciji za medije predstavljen bogat program 10. Fantastic Zagreb Film Festivala koji će se na Ljetnoj pozornici Tuškanac i u kinu Tuškanac održati od 9. 7. do 19. 7. 2020.

Program je predstavio direktor festivala Stjepan Hundić u društvu Davorina Horaka iz nakladničke kuće Hangar 7, izdvojivši najznačajnije festivalske hitove i žanrovske evergreene koje će gledatelji imati prilike vidjeti u jedanaest atraktivnih festivalskih dana.

- Iznimno se veselimo ovogodišnjem jubilarnom desetom festivalskom izdanju koji će se odvijati u specifičnim okolnostima za sve nas. Publika je željna kulturnog sadržaja te nam je zadovoljstvo tim veće jer smo prvi filmski festival u Zagrebu koji donosi uživanje u nezaboravnim klasicima i filmovima za sve obožavatelje fantastike - izjavio je Stjepan Hundić.

Najpopularniji program Fantastic Retro i ove godine donosi niz žanrovskih klasika koji slave velike jubileje: recentne kultne naslove Sedam (Se7en), Totalni opoziv (Total Recall) s Arnoldom Schwarzeneggerom, Povratak u budućnost i 12 majmuna, nezaboravni evergreen Vremeplov (The Time Machine) iz 1960. godine, vječni klasik njemačkog ekspresionizma i jedan od temljenih filmova žanrovske kinematografije Kabinet Dr. Caligarija koji slavi 100. godišnjicu te kultni film svih kultnih filmova The Rocky Horror Picture Show!

U ostalim festivalskim programima 10. Fantastic Zagreb prikazuje najnovije žanrovske svjetske hitove: još jedan fantastičan japanski anime Zemlja čudesa (The Wonderland), atraktivan ruski odgovor na Aliena SF horor Sputnik, globalni žanrovski hit, mega napeti SF mystery Morska groznica (Sea Fever), hvaljeni australski horor samo za one s jakim živcima Relikt (Relic), spektakularni SF triler Boja iz svemira (Color Out Of Space) s legendarnim Nicolasom Cageom i krvavo zabavna triler komedija Dođi k tatici (Come To Daddy) u kojem je briljantnu ulogu ostvario Elijah Wood.

U sklopu Fantastic Zagreb Film Festivala održat će se i projekcija animiranog filma Divlji planet (La Planete Sauvage / Fantastic Planet) iz 1973. godine redatelja Renéa Lalouxa, nastao iz pera Lalouxa i Rolanda Topora. Ovaj animirani filmski klasik koji je stekao kultni status fantastično je nadrealno putovanje u svijet halucinacije i okrutnosti koji istovremeno obiluje maštovitom i toplom animacijom iznimne ljepote kroz prizmu snolikog hipnotičkog vizualnog spektakla.

Projekcija filma predviđena je za 17. srpnja 2020. , a uoči projekcije održat će se u suradnji s Hangarom 7 promocija romana Stefana Wula 'Fanatastični planet' po kojem je Laloux snimio film.

- Hangar 7 je roman objavio u sklopu projekta Spekulativna fikcija – prošlost, sadašnjost, budućnost - kojeg je financirala Kreativna Europa kroz natječaj Literary translation. S nestrpljenjem iščekujemo projekciju filma i predstavljanje romana o kojem će govoriti filmolog Silvestar Mileta.» - rekao je Davorin Horak iz nakladničke kuće Hangar 7.

Kompletan filmski program, cijene ulaznica i ostale informacije dostupne su na službenoj web stranici festivala, a najnovije vijesti i festivalske aktivnosti na Facebook stranici.