'Dolazak učenika u školu nije obvezan. Ministrica je i u ovom je slučaju poslala konfuzne poruke'

Iz Grada Zagreba poslali su priopćenje u kojem napominju da sukladno trenutno važećim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te stavu Vlade Republike Hrvatske javno iznesenom na službenoj stranici i društvenim mrežama, povratak učenika u škole u Republici Hrvatskoj nije obvezan.

"Nastavno na jučerašnju izjavu ministrice Blaženke Divjak iznesenu tijekom konferencije za medije u kojoj je ministrica istaknula kako svi učenici osnovnih škola od sljedećeg tjedna trebaju biti u svojim školskim klupama, odnosno da će za one koji ne dođu „vrijediti regulativa kao u normalnim situacijama“, tj. da roditelji mogu ispričati izostanak učenika do maksimalno tri dana, ističemo da predmetne tvrdnje nisu usuglašene s trenutno važećim Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 20. svibnja 2020., Preporukama za organizaciju rada u razrednoj nastavi i uputama za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25. svibnja 2020. te Odlukom Vlade Republike Hrvatske o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama, kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja od 7. svibnja 2020. godine", stoji u priopćenju.

Naime, u spomenutoj Odluci Vlade, točka II., jasno se navodi da će se za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole „nastava provoditi mješovitim modelom, dijelom kao oblik nastave koju učenici pohađaju u školi, a dijelom kao nastava na daljinu“. Također, sukladno spomenutoj Odluci, točka V., ravnatelji škola dužni su „pridržavati se Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja za organizaciju rada u razrednoj nastavi.“

Nadalje, u i dalje važećim Preporukama resornog Ministarstva istaknuto je da svi oni roditelji koji još uvijek imaju objektivne ili subjektivne razloge zbog kojih djecu ne žele poslati u školu, ne moraju svoju djecu uključiti u neposredan odgojno-obrazovni rad u školskim ustanovama, odnosno, mogu ih ostaviti kod kuće uz uvjet da su u svakodnevnom kontaktu s učiteljima i stručnim suradnicima u školi.

"Nažalost, sukladno trogodišnjoj praksi, ministrica Divjak i u ovom je slučaju učenicima, roditeljima, učiteljima i ravnateljima poslala nejasne i konfuzne poruke.

Ističemo kako su zagrebačke škole spremne za prihvat i organizaciju redovne nastave za sve učenike, međutim, imajući u vidu sve gore navedeno, sve dok ne dođe do izmjene gore navedene Odluke, Uputa i Preporuka, zagrebačke osnovnoškolske ustanove, zbog zaštite prava, interesa, zdravlja i sigurnosti učenika, nisu u obvezi slijediti usmene naputke ministrice Divjak koje nemaju pravnog utemeljenja te su u suprotnosti s Odlukom Vlade Republike Hrvatske te preporukama nadležnih tijela", poručuju iz Grada Zagreba.