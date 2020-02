Do turističke sezone zagrebačka obilaznica dobit će treći trak!

Do ovogodišnje turističke sezone zagrebačka obilaznica trebala bi dobiti treći prometni trak! Hrvatske autoceste krenule su, naime, u provedbu pokusnog projekta pretvaranja zaustavnog traka u vozni na tom najprometnijem dijelu hrvatske autocestovne mreže. U HAC-u kažu da do ljeta planiraju na obilaznici zaustavni tak pretvoriti u vozni na dijelu od Jakuševca do Ivanje Reke u oba smjera, odnosno u dužini od 11 kilometara, dok bi se treći vozni trak na 13,5 kilometara obilaznice od Jankomira do Jakuševca uveo nakon turističke sezone.

Protočnost veća 50 posto

U HAC-u ističu da će se treći trak dobiti na postojećoj širini kolnika, što znači da će se što manjim iznosom investicije povećati protočnost do 50 posto. Postojeći zaustavni trak pretvorit će se u spori trak za kamione, srednji trak bit će namijenjen za kamione, autobuse i automobile, a lijevi trak samo za automobile i autobuse. Pritom će na sporom i srednjem traku ograničenje brzine biti 80 kilometara na sat, uz uvjet da se srednjim trakom u idealnim uvjetima vozila moraju kretati najmanjom brzinom od 70 km/h. Brzina na lijevom traku bit će ograničena na 100 km/h. U HAC-u kažu da je širina kolnika na najužem dijelu obilaznice 10,80 metara, što je dovoljna širina da se izvedu tri prometna traka plus rubni trakovi. Postojeći zaustavni trak širok je 2,5 metara pa će pri preuređenju u vozni trak biti proširen na 3,25 metara. Postojeći vozni trakovi, pak, široki su po 3,75 metara pa će se širina srednjeg smanjiti na 3,25, a lijevog na 3,5 metara. Lijevi rubni trak uz razdjelni pojas bit će širok 0,50 metara, a onaj uz krajnji desni trak, 0,30 metara. U HAC-u objašnjavaju da se tim širinama prilagođavaju brzine sukladno zakonskim propisima. Za uvođenje trećeg traka, napominju, potrebno je prilagoditi horizontalnu, vertikalnu i promjenjivu signalizaciju, a procijenjena vrijednost tih radova na dijelu od Jakuševca do Ivanje Reke je 4,5 milijuna kuna.

Natječaj za izvođenje tih radova bit će objavljen ovih dana, a radovi se mogu obaviti u roku 30 dana. U HAC-u se nadaju da će sve to stići obaviti do turističke sezone, no ističu da sve ovisi o postupku javne nabave i mogućim žalbama. Za prilagodbu na novo prometno rješenje, objašnjavaju u HAC-u, potrebno je ukloniti sve oznake na kolniku te ih ponovo iscrtati, kao i zamijeniti i nadopuniti vertikalnu statičku i promjenjivu prometnu signalizaciju i po potrebi nadopuniti opremu ceste. Bit će postavljeni i mjerači brzine, a ophodarska služba bit će stalno prisutna na tom dijelu obilaznice. Kolnička konstrukcija postojećeg zaustavnog traka pak izvedena je iste nosivosti kao i vozni trakovi, zbog čega, objašnjavaju u HAC-u, nisu potrebni nikakvi dodatni građevinski radovi. No ipak je potrebno na njima zamijeniti habajući sloj, a njegova sanacija je ionako bila planirana za ovu godinu, neovisno o projektu uvođenja trećeg traka. I natječaj za te radove bit će raspisan ovih dana, a procijenjena vrijednost je 16 milijuna kuna.

Prema hrvatskim propisima, zaustavni trakovi nisu potrebni na dionici autoceste gdje se predviđa trak za spora vozila. U slučaju zaustavljanja vozila na desnom prometnom traku zbog kvara, pomoću svjetlosne prometne signalizacije na portalima, sudionike u prometu obavještavat će se i preusmjeravati na srednji trak. U HAC-u ističu da će uvođenje trećeg traka na obilaznici osim smanjenja gužvi i povećanja protočnosti znatno povećati sigurnost prometa. Reviziju pokusnog projekta uvođenja trećeg traka na obilaznici je izradio Fakultet prometnih znanosti, a projekt je dobio i suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva unutarnjih poslova.

Hvalevrijedno rješenje

U HAC-u kažu da je taj pokusni projekt privremeno rješenje dok se ne realizira projekt gradnje trećeg traka na obilaznici, a što se planira do 2022. Trenutačno je u tijeku natječaj za projektiranje. Dr. Marko Ševrović, koji je bio glavni revizor pokusnog projekta trećeg traka na obilaznici, kaže da je to prvi put da se takvo što radi u RH. Navodi da se u zapadnoj Europi već odavno zaustavni trakovi pretvaraju u vozne te da je zagrebačka obilaznica zrela za treći trak.

– Ovo je hvalevrijedno rješenje, a prometna je struka uključena od početka. Radi se o rješenju koje ne zahtijeva građevinske radove, a postiže se maksimalna protočna moć, što bi trebalo smanjiti gužve – objašnjava Ševrović. FPZ će nakon revizije idejnog rješenja raditi i reviziju projekta prije samog početka provedbe te 30 dana nakon puštanja u promet. Ševrović vidi potencijal da se takva rješenja uvedu i na druge autoceste u RH.

