U ponedjeljak počinju Dani Dubrave: Na programu koncerti, izložbe, predstave, ali i obilazak kvarta autobusom

Jedan od najzanimljivijh događaja u Dubravi održava se i ove godine, i to od 9. do 23. lipnja. Dani Dubrave vraćaju se u kvart, u prvom redu oko Kulturnog centra, ali bogati program priprema se i u samoj zgradi. Posjetitelje tako očekuju tri izložbe, šest koncerata, tri kazališne predstave za odrasle (među njima i jedna suvremenog plesa), zatim stand up show, dvije predstave za djecu, četiri dana kreativnih radionica za djecu i mlade, a proslavit će se i Svjetski dan glazbe. Na popisu su i društvene igre, natjecanja u kvizu, urbanističko-arhitektonski obilazak Dubrave, a kreativne snage Dubrave predstavit će se na Kreativnim večerima,. Kao veliko finale tu je tradicionalna proslava Ivanja u suvremenom ruhu.

Detaljan program možete pogledati na stranicama Kulturnog centra Dubrava, a mi izdvajamo koncert sastava Romana & Joe koji se održava u ponedjeljak u 20.30 sati, Magic show predstavu za obitelj koja je na rasporedu u srijedu u 19 sati, te besplatno prikazivanje predstave "Gola u kavezu" u produkciji Kazališta Moruzgva, koje se održava iste večeri od 20 sati.

Obilazak Dubrave s Nikšom Božićem autobusom i prješice održat će se sljedeće subote, odnosno 14. lipnja od 10 do 12 sati, a kako je broj mjesta ograničen, prijave su obvezne. U ponedjeljak, 16. lipnja, od 20 sati nastupaju Zagrebački solisti, večer prije u isto vrijeme sastav Bang Bang, a u srijedu, 18. lipnja koncert će održati i Jazz orkestar HV-a.

Manifestacija Dani Dubrave postoji od 2004. godine, a nastala je iz potrebe stanovnika Dubrave za zajedničkim djelovanjem, zabavom, okupljanjem u svrhu druženja i socijalizacije, prikazivanjem aktivnosti koje su nastale unutar organizacija i institucija, te društava koje djeluju unutar kvarta. Dani Dubrave pridonose kontinuiranoj tendenciji Centra kulture Dubrava za angažmanom i aktivnim uključivanjem stanovništva Dubrave u oblikovanje kulturnog i urbanog života kvarta.