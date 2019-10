'Do Avenue Malla imamo kilometar i pol, a ZET-om putujemo čak 45 minuta'

Da bi iz Svete Klare javnim prijevozom stigli do centra grada, stanovnici tog naselja moraju prvo čekati autobus koji vozi do Savskog mosta, a koji polazi prosječno svakih pola sata. Potom hvataju tramvaj za Trg bana Jelačića i u najboljem će slučaju tamo stići za sat vremena.

Kaos u ulici Kralji

A ako žele doći do ostalih dijelova Novog Zagreba, kojeg su dio, stvar nije nimalo bolja. Tako im do Avenue Malla, koji je od njih udaljen oko jedan i pol kilometar, busom pa tramvajem treba 45 minuta ili će pješice hodati 20-ak minuta do najbliže stanice autobusa koji vozi od Velike Gorice do Glavnog kolodvora.

Ukratko, ako živiš u Svetoj Klari i nemaš auto, prilično si zakinut. Jer, kako sami Svetoklarani kažu, toliko su blizu centra, no samo ako posjeduju “limenog ljubimca”.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

– Odlična je ovo lokacija, no povezanost s gradom je užasna. Sin mi ide na treninge na Velesajam, nema šanse da ga pustim da ide autobusom jer nema pristojne autobusne stanice na kojoj bi čekao, a i put do nje je opasan zbog loše infrastrukture te treba “sto godina” da dođe do tamo – govori Nives Petrić, stanovnica tog kvarta. Nepovezanost s ostatkom grada, no i sportskog igrališta te poštanskog ureda, zbog kojeg račune moraju ići plaćati u Buzin ili na Lanište, ali i prometni kaos u ulici Kralji koja prolazi uz tamošnju osnovnu školu, bili su razlog zbog kojeg su proteklih dana stanovnici tog naselja odlučili pokrenuti peticiju. Točnije, učinila je to jedna vjeroučiteljica – Ružica Subašić, koju su potom odlučili pratiti i njeni susjedi.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Pronašli su i rješenje za njihove probleme, pa traže uvođenje autobusne linije koja će pokraj Sigeta voziti do Glavnog kolodvora, izgradnju polivalentnog igrališta kod Burićeva odvojka, nasuprot reciklažnom dvorištu, ponovno otvaranje poslovnice Pošte te da ulica Kralji postane jednosmjerna, jednako kao da se u njoj sagradi i odgovarajući nogostup. Skupili su nekoliko stotina potpisa, počeli su prošlu nedjelju kod crkve, a nastavit će u idućim nedjeljama.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

– Zadovoljni smo odazivom, a nadamo se da će se u iduća dva tjedna, koliko planiramo prikupljati potpise, interes dodatno povećati – govori Ivan Subašić, suprug vjeroučiteljice koja je pokrenula cijelu priču. Ideja je, kaže Ružica, pokazati da ih ima i da im je stalo do njihova naselja.

– Sveta Klara ima najveći prirast u cijelom Novom Zagrebu, puno je mladih obitelji, grade se nove zgrade i dolazi još stanovnika, a nemamo ni pošteno igralište, da ga mogu koristiti svi iz kvarta. Sad svi odlaze na ovo školsko, koje je ponajprije za učenike. Nedavno je pokraj škole sagrađeno i dječje igralište, koje je navodno napravljeno nakon što je jedna djevojčica pisala gradonačelniku. Možda i mi slično postignemo – govori Ivan Subašić, dok Ivana Ćurić, koja pomaže u prikupljanju potpisa, dodaje da još puno toga Svetoj Klari nedostaje.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

– Pitate li svakog stanovnika pojedinačno, svatko će reći drugačije – fali ovdje i dječji vrtić, svi koji imamo male klince, vodimo ih u Remetinec, Botinec i Siget. Nedostaje nam i dom zdravlja – nabraja Ivana Ćurić.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Koliko smo odbijenica dobili...

Većinu toga Vijeće mjesnog odbora već je tražilo, kaže njegov predsjednik Boris Kihak, no često su dobivali odbijenice.

– Kad smo tražili autobus za Glavni kolodvor, rekli su da ga ne mogu uvesti zbog rampi na željezničkim prijelazima, koje stoje na dva dijela naselja, a na kojim se zna čekati i po pola sata. Rekli su da se zbog njih ne bi mogli držati rasporeda polaska. Poštu su, pak, ukinuli jer je bila neprofitabilna, a ulica Kralji bi se, pak, morala proširivati ako se želi sagraditi nogostup, što znači i otkupljivanje privatnog zemljišta. Igralište je moguće, no prije će, izgleda, na toj parceli niknuti vrtić, koji je u projektiranju – govori Kihak. Sve su to, smatra Ivan Iličić, vijećnik Mjesnog odbora, izgovori gradskih čelnika, no kad im se pošalje peticija s tisuću potpisa, onda će vidjeti da stanovnici Svete Klare misle ozbiljno.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

– Polivalentno igralište na gradskoj parceli gdje će graditi vrtić već sam predlagao, prijedlog je prihvatio i Mjesni odbor, no iz nekog razloga odbila ga je gradska četvrt – kaže Iličić, dok potpredsjednik mjesnog odbora Dragan Majetić zaključuje da je peticija sasvim legitimna i da Svetoklarani samo traže što im treba.