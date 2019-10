Zbog skupih liječničkih pregleda i jeftinih političkih bodova ugrožava se sigurnost u prometu

U Hrvatskoj 281.501 građanin stariji od 65 godina ima vozačku dozvolu ili oko 8 posto svih vozača u Hrvatskoj. Sudjeluju u 10 posto svih prometnih nesreća, skrive 6,5% njihova ukupnog broja, a, prema podacima MUP-a, krivci su za 68% nesreća u kojima su sudjelovali. Prema vrstama nesreća koje su skrivili najviše je bočnih sudara (32,2%), udara u parkirano vozilo (12,2%), sudara pri vožnji u slijedu (11,9%), sudara vozila iz suprotnih smjerova (11,5%).

Policija ih u svojim statistikama uz mlade vozače do 24 godine vodi zasebno, kao posebno rizičnu skupinu. Zna se da su mladi vozači rizični zbog neiskustva, želje za dokazivanjem i češće konzumacije alkohola vikendima, dok su stariji vozači prvenstveno rizičniji, jednostavno, zbog prirodnog procesa starenja koji dovodi do smanjenja tjelesnih, senzornih, motoričkih i kognitivnih sposobnosti koje su važne za sigurno upravljanje motornim vozilima. Sve to znamo, pa kako onda ne uspijevamo urediti sustav koji bi omogućio da za upravljač automobila ne sjedaju vozači koji su opasni za sebe i sve druge sudionike u prometu?

Prema sadašnjim propisima, pri produljenju vozačke dozvole koja je izdana do 65. godine života vozača, obveza zdravstvenog pregleda postoji samo u slučaju ako je ta obveza utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana. Ako vozač koji sada ima 65 godina i koji je, primjerice, vozačku dozvolu prvi put izvadio s 18 godina daleke 1972. želi produljiti valjanost vozačke dozvole, u slučaju da tada nije imao nikakvo ograničenje, ni sada, 47 godina nakon toga, ne mora na liječnički pregled. Treba samo predati zahtjev za produljenje valjanosti vozačke dozvole i ona će mu biti produljena za idućih 10 godina. Ni onaj vozač koji ove godine puni 75 godina, ako želi produljiti valjanost vozačke dozvole ne mora obaviti liječnički pregled ako do sada nije imao nikakvo zdravstveno ograničenje, a zadnji je zdravstveni pregled mogao biti prije 57 godina. Pa onda s 85 godina, pa 95 godina... Dakako, ako ih vozač doživi.

“Sukladno važećim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ne postoji dobna granica nakon koje je za produljenje vozačke dozvole vozač u obvezi obaviti zdravstveni pregled za vozača”, objašnjavaju iz MUP-a.

Vlade četiri puta odustale

U sadašnjem sustavu sva je odgovornost o mogućim promjenama u zdravstvenom stanju vozača prebačena na liječnike, primarno na liječnike obiteljske medicine koji imaju dužnost prijavljivanja promjene zdravstvenog stanja vozača MUP-u. Oni su obvezni i obavijestiti policiju o zdravstvenom stanju svih vozača, bez obzira na godine, ako utvrde da pacijent boluje od bolesti ili ima invalidnost zbog koje više nije sposoban sigurno upravljati vozilom. Nakon što liječnik MUP-u prijavi promjenu pacijentova zdravstvenog statusa, vozača će MUP uputiti na izvanredni liječnički pregled za vozača. Ali, koliko se u praksi rijetko događalo da liječnici prijavljuju pacijente, vidjeli smo iz primjera 35-godišnjeg vozača BMW-a koji je ljetos skrivio stravičnu prometnu nesreću zabivši se punom brzinom u dva automobila na naplatnoj postaji Sveta Helena.

Vozač je išao s liječenja, a bio je pod utjecajem lijekova i droga pa je to aktualiziralo pitanje obavještavaju li liječnici policiju da njihov pacijent nije sposoban sigurno upravljati vozilom. Njegova liječnica je prekršajno kažnjena s 5000 kuna jer nije MUP-u prijavila promjenu njegova zdravstvenog stanja, a od tada se bilježi znatan rast prijava kako bi se liječnici zaštitili od mogućih kazni. To se dobro vidi iz broja prijava, lani su liječnici policiji poslali 821 obavijest o pacijentima koji nisu sposobni sigurno upravljati vozilom, a policija je u 2018. vozačima starijim od 65 godina oduzela 110 vozačkih dozvola zbog utvrđivanja zdravstvene nesposobnosti. A ove su godine liječnici već poslali više od 6700 obavijesti MUP-u o promjeni zdravstvenog stanja pacijenata i to mahom nakon sudara na naplatnim kućicama Sveta Helena.

“Smatramo da bi bilo dobro uvesti obavezne periodične preglede svih vozača, mlađih od 65 godina i to svakih 10 godina, a starijih od 65 godina svakih 5 godina, iz razloga kontinuiranog zdravstvenog nadzora vozača. Time bi se izbjeglo prijavljivanje pacijenata od doktora, osim u iznimnim slučajevima jer to dovodi do urušavanja odnosa povjerenja između pacijenta i liječnika.

Po sadašnjem Zakonu sva odgovornost za prijavljivanje promjene zdravstvenog stanja vozača stavljena je na liječnike što nije korektno ni prema liječniku ni prema pacijentu. Liječnici ne znaju imaju li njihovi pacijenti vozačku dozvolu te nije realno očekivati da liječnici jedini budu odgovorni za neodgovorno ponašanje vozača u prometu”, odgovaraju nam iz KoHOM-a, udruge hrvatskih obiteljskih liječnika.

Upozoravaju i na gubitak povjerenja ako će liječnici prijavljivati svoje pacijente MUP-u. Taj sustav prema kojem je sva odgovornost na liječnicima očito ne funkcionira dobro pa su MUP i Ministarstvo zdravstva četiri puta u posljednjih pet godina u sklopu izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama predlagali obvezni liječnički pregled za vozače starije od 65 godina. Jednom, još tamo u ljeto 2014. godine, za vrijeme parlamentarne većine Kukuriku koalicije, Sabor je izglasao izmjenu Zakona kojom je uveden obvezni liječnički pregled za vozače koji su navršili 65 godina. Nije dugo trajalo.

Nakon samo devet mjeseci ista je saborska većina ukinula tu odredbu. Zbog pritiska umirovljeničkih udruga koje su se pozivale na velik financijski teret zdravstvenog pregleda koji stoji 437,5 kuna za umirovljenike, popustili su. Bila je to izborna godina, a umirovljenici su veliko biračko tijelo. Nakon toga obvezni liječnički pregled za starije vozače predlagao se još tri puta, a posljednji put vezano uz zadnju izmjenu Zakona o sigurnosti prometa na cestama koja je stupila na snagu 1. kolovoza, ali prijedlog nije ni stigao do saborskih klupa, zapeo je već u javnoj raspravi. Simptomatično, parlamentarni izbori su opet blizu.

Ne može na trošak HZZO-a

“Kod osoba starije životne dobi može doći do bitnih promjena u zdravstvenom statusu koje utječu na sigurno upravljanje vozilom. Zato i dalje smatramo da bi u cilju osiguravanja uvjeta za veću sigurnost cestovnog prometa bilo potrebno uvažiti mišljenje struke o potrebi ponovnog uvođenja obveze zdravstvenih pregleda pri produljenju valjanosti vozačke za vozače starije od 65 odnosno 67 godina”, kažu u Ministarstvu zdravstva.

Umirovljenici su sve vrijeme kategorički protiv odredbe o obveznom liječničkom pregledu za starije od 65 godina, odnosno 67 godina, koliko je MUP predlagao u zadnjem pokušaju. Najsporniji im je iznos zdravstvenog pregleda koji u osnovnom obliku košta 437,5 kuna, a uz dodatne preglede može stajati i do 600 kuna.

– Snažan lobi medicine rada opet pokušava pripremiti teren za uvođenje obveznog zdravstvenog pregleda za vozače starije od 65 godina. Time bi se, prema mišljenju umirovljeničkih udruga, diskriminiralo vozače na temelju dobi. Tko doista poznaje zdravstveni status, dijagnoze i terapije, svakoga vozača? Liječnik primarne zdravstvene zaštite, koji i jest prema postojećem Zakonu obvezan upozoriti i svog pacijenta te najbližu policijsku postaju za slučaj da zbog dijagnoze ili lijekova, privremeno ili trajno, ne bi smio upravljati vozilom. Takvo je rješenje i u najvećem broju europskih zemalja te je za produljenje vozačke dozvole u pravilu dovoljna potvrda obiteljskog liječnika ili čak samo vlastita izjava. Zašto bi se onda 285.000 starijih vozača prisililo na obvezni zdravstveni pregled kod liječnika medicine rada koji svakoga od njih vidi prvi put u životu i ne zna ništa o njihovim bolestima – kaže Jasna A. Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Liječnički pregledi za vozače obavljaju se u specijalističkim ordinacijama medicine rada. Ondje vozači, da bi prvi put dobili vozačku dozvolu, moraju obaviti liječnički pregled i dobiti uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima. Samo oni vozači koji u vozačkoj dozvoli imaju ograničenje u vidu napomene, primjerice, najčešće zbog nošenja naočala ili leća, moraju periodički obaviti liječnički pregled ovisno o tome na koliko godina im se produljuje valjanost dozvole kad pregled obave.

– Hrvatsko društvo za medicinu rada na traženje resornih ministarstava zdravstva i policije dalo je svoje stručno mišljenje o opravdanosti redovnih zdravstvenih pregleda za vozače starije od 67 godina. Opetovano povlačenje prijedloga izmjene Zakona koji se odnose na obavezne liječničke preglede ne bismo komentirali jer mi kao stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora ne predlažemo i ne donosimo izmjene Zakona – kaže dopredsjednica Hrvatskog društva za medicinu rada HLZ-a Mira Vukšić.

Ipak, ne skrivaju da su za uvođenje obveznog zdravstvenog pregleda za vozače starije od 65 godina.

– Procjena zdravstvenog stanja osoba starije životne dobi zahtijeva individualiziran pristup. Kod vozača koji imaju kroničnu bolest s komplikacijama, kao i kod novootkrivenih slučajeva, procjena iziskuje stručno znanje, odgovornost, često psihološku obradu i po potrebi konzultaciju odgovarajućih specijalista. Mislimo da vozači iznad 65 godine života moraju biti pod nadzorom i na redovnim pregledima zbog sigurnosti svih sudionika u prometu – dodaje M. Vukšić. Pitali smo ih koja su po njihovim saznanjima najveći zdravstveni problemi osoba starijih od 65 godina?

– Starenje je prirodan i fiziološki ireverzibilan proces koji dovodi do smanjenja strukture i funkcije organa i organskih sustava. U starijoj životnoj dobi, iznad 65. godine života, češće dolazi do mnogobrojnih promjena organa i organskih sustava, što dovodi do slabljenja i oštećenja njihove funkcije što se očituje u smanjenju tjelesnih, senzornih, motoričkih i kognitivnih sposobnosti koje su bitne za sigurno upravljanje motornim vozilima – odgovaraju.

Za ordinacije medicine rada obvezan liječnički pregled za vozače starije od 65 godina doista bi značio više posla i, posredno, više zarade. Cijena zdravstvenog pregleda za vozače je 437,5 kuna i propisuje je Ministarstvo zdravstva koje smo pitali može li se ikako cijena zdravstvenog pregleda za vozače starije od 65 godina smanjiti ili barem djelomično staviti na teret HZZO-a.

“Trošak zdravstvenog pregleda za dobivanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom nije moguće pokriti ni djelomično ni u cijelosti na teret HZZO-a, budući da zdravstveni pregledi za navedenu svrhu nisu dio obveznog zdravstvenog osiguranja”, odgovorili su nam.