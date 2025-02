Crveni nosovi povećali broj posjeta djeci na onkološkom liječenju: 'Ne pomažu samo djeci nego i roditeljima'

U povodu sutrašnjeg Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti, prisjećamo se koliko smijeh može biti moćan saveznik u borbi s bolešću. U tome posebnu ulogu imaju Crveni nosovi, koji donose osmijeh i snagu djeci na onkološkom liječenju u četiri hrvatske bolnice, Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, pomažući im da lakše podnesu izazove s kojima se suočavaju.

Na pedijatrijskim onkološkim odjelima, uz medicinsku skrb, prepoznaje se važnost psihosocijalne podrške. Djeca oboljela od malignih bolesti suočavaju se s visokom razinom stresa i anksioznosti zbog dugotrajnih terapija, a klaunovi pomažu u emocionalnom rasterećenju, omogućujući djeci da izraze emocije na siguran i kreativan način. Njihova prisutnost smanjuje percipiranu bol, povećava razinu endorfina te pozitivno utječe na subjektivni doživljaj boravka u bolnici. Također, omogućuju djeci osjećaj kontrole u okruženju gdje su često pasivni primatelji terapijskih postupaka, čime se jača njihova psihološka otpornost.

Martina, mama dječaka Tome, podijelila je svoje iskustvo. – Toma je obolio kada je imao dvije godine. Suprugu i meni bio je to ogroman šok, svijet nam se srušio. Prvih godinu dana proveo je na onkološkom odjelu primajući teške terapije uz nuspojave i promjene raspoloženja. No, sjećam se kako je nestrpljivo čekao klaunove. Kada bi ih ugledao, razvukao bi osmijeh od uha do uha i svi smo na trenutak zaboravili na lijekove i nuspojave. To su trenuci koji su nam davali snagu – objasnila je. Crveni nosovi, dodala je, ne pomažu samo djeci, oni bude optimizam i kod roditelja. – Smijeh zaista liječi i smatram ga obveznom terapijom za djecu u bolnici. Klaunovi rade sa srcem i nije im lako kada dođu na onkološki odjel. No, tamo gdje su djeca, nema mjesta za tugu i depresiju – zaključila je Martina.

Rad klaunova zahtijeva mnogo više od šale i pjesme, potrebna su duboka razumijevanja dječje psihologije, emocionalne dinamike bolničkog okruženja i specifičnih potreba djece suočenih s teškim dijagnozama. Zato se Crveni nosovi kontinuirano educiraju kako bi se mogli prilagoditi i uz improvizaciju reagirati na svaku situaciju. Uz podršku donatora, od ove su godine povećali broj posjeta Klinici za tumore u Zagrebu pa sada dolaze jednom tjedno. Svaka donacija im je značajna pa ako poželite, to možete učiniti na ovom linku.