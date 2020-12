Bivši golman Dinama najprije bi pročešljao financijsku situaciju

Široj je javnosti postao poznat kao frontmen građanske inicijative “Narod odlučuje”. Prije dvije godine vodio je akciju prikupljanja potpisa za izmjene izbornog sustava. A nakon što su završili s tim poslom, dao je Zvonimir Troskot još pokoju izjavu i potpuno iščeznuo iz javnosti.

Kao razlog tada se spominjao raskol unutar inicijative te sukob sa Željkom Markić koja nije željela prepustiti promociju referenduma mladoj ekipi, odnosno danas 36-godišnjem Troskotu.

Taj je ekonomist i financijaš s desetogodišnjim iskustvom potom odlučio u svibnju ove godine za parlamentarne izbore biti na listi Mosta, u koji se učlanio mjesec ranije, a nedavno je imenovan i Mostovim povjerenikom za Zagreb. Logično je stoga da na Troskota upiru prstom već neko vrijeme kao na potencijalnog gradonačelničkog kandidata. U bitku za metropolu službeno je krenuo prije dva dana, kada su na Facebook stranici zagrebačkog Mosta objavili da ga je podržalo predsjedništvo stranke. Kakva će mu biti kampanja te na što će se fokusirati, iz zagrebačkog Mosta još ne žele otkriti, no detalje će, kažu, javnosti predstaviti za nekoliko dana. PR će Mostu i Zvonimiru Troskotu u Zagrebu voditi Ana Lesić, dugogodišnja televizijska, radijska i web-novinarka, urednica, voditeljica i producentica s iskustvom u odnosima s javnošću.

– Naš je kandidat dosad naglašavao da prvo treba riješiti gradske financije, a tek kad se vidi stanje proračuna, moći će se dobiti jasna slika – kažu u Mostu. Pitali smo ih i na koje biračko tijelo računaju te misle li pridobiti glasove Milana Bandića ili HDZ-a, no Mostov “bazen”, naglašavaju, u glavnom je gradu i širi od toga.

– Na lokalnim izborima gledaju se i lokalni problemi i njihova rješenja te nije važna pripadnost – kažu u Mostu. Pa dodaju da su oni prvi od svih političkih stranaka u Zagrebu izišli i sa svojim kandidatom i sa spremnom strukturom s obzirom na to da na lokalne izbore idu na četiri razine vlasti. Osim za gradonačelnika, naime, Most će imati svoje liste za Skupštinu te vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora.

– Imamo velik priljev mladih, stručnih i obrazovanih ljudi – napominju. A Zvone ili Troki, kako ga zovu prijatelji i stranački kolege, izabran je da ih “zastupa” pred stanovnicima Zagreba zbog “svog pristupa ljudima koji je pun empatije i razumijevanja za druge”.

– S druge strane, on je čovjek koji teži strukturi i organizaciji. Ima izražene liderske osobine, veliki je radnik. Za svaki problem odmah traži rješenje. Želi vratiti povjerenje građana u politiku i političare – kažu u Mostu. Troskot je rođeni Zagrepčanin odrastao u Čulincu i Maksimiru, bio je golman Dinama i hrvatske juniorske nogometne reprezentacije do 18 godina te je igrao s Lukom Modrićem, Vedranom Ćorlukom, Eduardom da Silvom i Nikom Kranjčarom. Završio je Sedmu gimnaziju i Ekonomski fakultet te se školovao i živio u Argentini, Singapuru i Lausanneu u Švicarskoj, usavršavajući se na području financija.

A koji je njegov as u rukavu kojim želi pobijediti Milana Bandića?

– Moje glavne prednosti pred njim i ostalim kandidatima su iskustvo u upravljanju velikim sustavima, financijska stručnost, koordinacija velikim brojem ljudi. Smatram kako uz podršku snažne Mostove strukture i organizacije u Zagrebu te uz suradnju sa strukom i građanima mogu pobijediti Bandića – kaže Troskot.