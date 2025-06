Kopat će se u Ilici, počinje obnova petlje, a tramvaji neće voziti na Mihaljevac

Kraj školske godine već je tradicionalno znak za početak ljetnih radova na infrastrukturi metropole. Dok se ulice za žege prazne, na njih pristižu radnici i strojevi, a tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna imat ćemo gradilišta na čak 23 lokacije. Najviše smetnji u prometu bit će zbog rekonstrukcije treće razine petlje na Držićevoj, koja počinje 23. lipnja, a trajat će godinu dana. Druga na listi najvećih zahvata je obnova vodovoda u Ilici od Mandaličine do Svetog Duha, što će se raditi već od subote, a bude li sve u roku, planiraju dovršiti do rujna. Do početka iduće školske godine trebale bi biti zamijenjene i tramvajske tračnice od Ribnjaka do okretišta Mihaljevac, što je treći projekt na ovoljetnoj listi, a realizacija počinje u ponedjeljak.

Svi infrastrukturni zahvati pak odsad se mogu pratiti i na novoj internetskoj stranici www.regulacije.zagreb.hr, gdje se nalazi interaktivna karta s popisom velikih gradilišta. Klikom na ikonicu na mapi otvorit će se podstranica s detaljima o rekonstrukciji, objasnili su na jučerašnjoj konferenciji za novinare u gradskoj upravi, na kojoj su obećali i da će na tjednoj razini fotografijama i informacijama ažurirati stanje radova. Cilj je informirati Zagrepčane o tome gdje se i što, ali i zašto kopa jer su uz izvatke iz prometne dokumentacije, slike postojećeg stanja i prometne obavijesti o privremenoj regulaciji navedeni i razlozi obnove.

– Novo je i to da će sve prometne regulacije u realnom vremenu biti dostupne u navigacijskim aplikacijama kao što su Google maps i Waze. Kada počnu radovi na nekoj ruti, one će nuditi alternativne pravce. A da stvar bude transparentnija, svi podaci bit će dostupni i putem portala otvorenih podataka, tako da i ih i druge aplikacije mogu preuzimati u realnom vremenu – napomenuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Vodit će se računa i tome da se zahvati ne preklapaju, istaknuto je također, pa će se u ulici kojoj je, primjerice, potrebno asfaltiranje i novi plinovod najprije odraditi potonje kako bi se izbjeglo dvostruko kopanje.

Zakopali smo zato po stranici regulacije.zagreb.hr i odmah naišli na poteškoće jer smo je, kao i većina korisnika, prvo otvorili na mobitelu, na kojem se zasad ne može vidjeti ništa osim karte s osnovnim informacijama, no s Radićeva trga su poručili kako će se portal ažurirati pa će se uskoro i to riješiti. Uz nekoliko klikova na laptopu pak na karti se može vidjeti da će vozači na Aleji Bologne već od subote naići na asfaltiranje ceste u smjeru zapada na potezu od Škorpikove do Prigornice pa će se do dovršetka posla sredinom srpnja kretati suženom prometnicom s po jednim trakom u svakom pravcu. Od ponedjeljka pa do kraja godine promet će sporije teći i ispod nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji, kod City centra, na kojemu se izvode radovi vrijedni 600 tisuća eura.

Dobra vijest za stanovnike Jankomira je pak da tijekom kolovoza napokon počinje rekonstrukcija Golikove i Lončarove, na kojima će se proširiti kolnik, a dobit će i nove pješačko-biciklističke staze. U rujnu na red dolazi i Škorpikova, točnije zapadna strana na potezu od Samoborske ceste do Kovinske, u duljini od 670 metara. Jedno od većih asfaltiranja tijekom ljeta sprema se na Horvaćanskoj, u duljini od 1400 metara od Ulice Ferdinanda Budickog do Petrovaradinske u smjeru zapada.

Kada se užari asfalt u centru grada, vozače će dočekati i brojni radovi i znojenje u kolonama na Selskoj jer od raskrižja s Ozaljskom do onoga sa Zagorskom u fazama će se od kraja lipnja do početka rujna mijenjati kilometar i pol plinovoda. Nešto sjevernije, u Ilici od Mandaličine do Svetog Duha, dakle, od subote pa do početka škole mijenjat će se vodovod koji je još 1890. izgradio gradonačelnik Milan Amruš pa automobilima promet neće biti dozvoljen, a tramvaji će voziti. S druge strane, od ponedjeljka zbog obnove tračnica ponovno se neće prometovati do Mihaljevca, a u smjeru sjevera bit će zabranjeno i automobilima. Uvodi se zato zamjenska autobusna linija 613, koja će spajati Kaptol i Mihaljevac do početka nove školske godine.

Promjena tramvajskih skretnica na Vukovarskoj također će usporavati automobile, i to u srpnju na raskrižju sa Savskom, a u kolovozu na onome s Držićevom. Nešto južnije na 12 se mjeseci od 23. lipnja zatvara treća razina petlje, koja nakon 50 godina ide u 6,2 milijuna eura tešku obnovu. Zbog radova stoga sa Slavonske nećete moći petljom prema Mostu mladosti, koji će, kao i onaj susjedni, obnovu čekati dok se to prometno čvorište ne dovrši.

Što se tiče Novog Zagreba, ondje će, uz gradnju Sarajevske, novi asfalt dobiti Holjevčeva u Buzinu i Utinjska u Savskom gaju. Na istoku grada pak po glatkom asfaltu trebali bi se od jeseni voziti na Zagrebačkoj i Branimirovoj u zoni njihova raskrižja, a već za desetak dana i po Kolakovoj. Heinzelova kod Svetica i Slavonska kod Resnika dobit će dodatni trak za bolji protok prometa, a novi plinovodi trebali bi biti do kraja lipnja dovršeni na Srebrnjaku te do rujna na Borongajskoj cesti.