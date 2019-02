Bandić vraća Trg maršala: Ne zbog Josipa Broza, nego u inat Hasanbegoviću

O tome ćemo na Trgu maršala Tita – odlučno je, na pitanje hoće li Trgu Republike Hrvatske sad opet mijenjati ime s obzirom na to da više nije u koaliciji s Neovisnima za Hrvatsku, zaključio gradonačelnik Milan Bandić. – Na kojem trgu? – pitali su ga pa se brzo ispravio i rekao – Pa bivšem Trgu maršala. Ali činjenicu da bi Tita mogao smjestiti na neku drugu lokaciju, ako ne uz HNK, Bandić nije odbacio. Treba li Trg maršala biti negdje drugdje, istaknuo je gradonačelnik, tek će se vidjeti.

HDZ kao jezičac

Mjesta za to, kažu nam u Gradu, svakako ima jer neimenovanih površina, odnosno ulica i trgova, a najviše parkova i ostalog zelenila ima “malo more”. Ima i volje, potvrđuju nam, ali na vraćanje Tita gradonačelnik se ne bi za sada još trebao odlučiti.

– Nije sad tu više ni pitanje toliko samog Josipa Broza ni toga bi li on trebao dobiti svoje mjesto u gradu. Uostalom, on je od 1945. godine počasni građanin Zagreba. Bude li se pokrenuo postupak za imenovanje površine po Titu, onda će to biti malo u inat Neovisnima – kažu nam u Gradu pa odmah ističu da se ne smije zaboraviti procedura, a nju bi baš ti isti Neovisni mogli i zaustaviti. Jer postupak imenovanja javne površine takav je da se prvo predloženo ime mora svrstati u fond iz kojeg se onda ono uzima i daje naselju, ulici ili trgu.

A o tome hoće li određeno ime u fond prvo odlučuje skupštinski Odbor za imenovanja, čiji je predsjednik upravo Zlatko Hasanbegović iz Neovisnih za Hrvatsku, dok s njim u tom radnom tijelu sjedi i stranački mu kolega Tomislav Jonjić. Za vraćanje Titova imena mogle bi biti članica Odbora Rada Borić iz Nove ljevice i bandićevka Dragica Nikolić, a kao jezičac na vagi onda bi ostao Ivan Ćelić, HDZ-ovac koji jest u koaliciji s Bandićem u gradskom parlamentu, ali Tito mu, po defaultu, ipak nije u skladu s političkim uvjerenjima.

Od preimenovanja ništa

O tom potom, pogotovo s obzirom na to da u fondu imena iz kojeg se biraju imena za površine ima još onih koji na ulicu ili trg čekaju više od 50 godina. Najdulje se površini nada Johannes Gutenberg, izumitelj tiskarskog stroja, i to još od 1968. godine, a čekaju i Nada Dimić, Walt Disney, Coco Chanel, Josip Kuže, Viki Glovacki, Zvonko Špišić, Rudolf Perešin, Ivica Račan, Luka Ritz, Alojzije Stepinac. Jedan od načina da se Josipu Brozu Titu da trg jest i onaj da se nekome oduzme, baš kao što je bio slučaj pri imenovanju Trga Republike Hrvatske. To, međutim, ne “prolazi” gotovo nikad, a uvjerio se u to gradski zastupnik Renato Petek iz saveza Naprijed Hrvatska koji je nedavno predložio da se Prilaz baruna Filipovića preimenuje u Prilaz Ive Lole Ribara.

Doduše, da je bio u koaliciji s gradonačelnikom, možda bi i sad Lolina bista bila u njegovoj ulici. Jer unatoč tome što Bandić danas tvrdi da je on zaslužan za preimenovanje Trga maršala Tita, to baš i nije tako. – To je moj prijedlog, a ne Hasanbegovićev, kojem dajete toliku važnost. Najljepši trg mora nositi ime zemlje kojoj ponosno pripadamo i vi i ja – kaže gradonačelnik, koji zaista jest predložio da se trgu da ime po Republici Hrvatskoj, ali da nije bilo slaganja u Skupštini, novo ime ne bi morao ni predlagati.

>>Milan Bandić u Jasenovcu