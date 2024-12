VIDEO Žustra rasprava političara u studiju, SDP i Možemo najavljuju pad HDZ-a, Habijan: 'Veselite se, niste dugo'

Političari u studiju Večernji TV-a komentirali su prve rezultate predsjedničkih izbora i detalje s terena. Gosti u studiju bili su Damir Habijan (HDZ), Ivo Jelušić (SDP) i Gordan Bosanac iz Možemo.

- Ova zemlja je napokon pokazala da može jasno i glasno reći NE HDZ-u - kaže Bosanac.

Kako je HDZ izabrao nekog koga je izbacio iz stranke, pitanje je bilo za Habijana. - To je stranačka odluka.

Govorilo se i o odazivu. - Ne možete nekoga nagovarati da izađe na izbore, demokratsko smo društvo. Žalosti me činjenica da je ovako mala izlaznost - dodao je.

Kava Kekina s Nikicom Jelavićem bila je glavna tema kampanje. - To je bilo medijski nevjerojatno. Ne mogu vjerovati da ljudi mogu biti fascinirani s čovjekom koji je kontroverzni poduzetnik. Samo jednu rečenicu trebamo zapamtiti, a to je kada kaže da se s Bandićem nešto moglo, a s ovim se gradonačelnikom ne može ništa - kaže Bosanac.

Afera Beroš pala je u drugi plan zbog te kave. - Ne znam je li smišljeno, ali palo je u zaborav. Građane se ne može zavarati. Ovi rezultati su veliki poraz desnice i HDZ-a. Nadam se da će doći do normalizacije u Hrvatskoj. Nadam se da će i gospodin Habijan sada priznati Milanovića kao predsjenika - rekao je Jelušić.

Habijan je pojasnio svoje stavove, a onda se rasprava zahuktala. Gospodin Bosanac se ubacio: - Realna je normalizacija odnosa, zato smo išli s kandidatkinjom. Stvari su zaštopane, nemamo veleposlanike, vanjska politika nam se lomi, poruke nisu usuglašene. Plenković mora napraviti korak nazad i naraviti zajednički zamah, barem da imamo veleposlanike, da se kao zemlja ne sramotimo.

Kako će se ovi predsjednički izbori odraziti na stranke?

- Mislim da neće biti odraza na stranačke preferencije. HDZ tu uvjerljivo vodi - kaže Habijan pa dodaje: - Sve to će se vidjeti na lokalnim izborima. Ovo su specifični izbori, bira se osoba.

Gospodin Jelušić kaže: - Gledam na to sve vrlo optimistično. SPD lagano raste, to je trend. Kada bi sada bili parlamentarni izbori, SPD bi dobio. Nadam se da ova vlada neće ostati dugo, da će doći do prijevremenih izbora.

- Uživajte u ovim postocima, veselite se, niste dugo - dobacio mu je Habijan.

Bosanac je podsjetio da se Beroš vratio iz zatvora i prima plaću te dodao da se nada da Vlada neće dočekati četiri godine. - Možemo je spreman da krene u lokalne izbore i to ne samo u Zagrebu. Ovaj poraz HDZ-a je uvod u promjene u društvu napokon,

