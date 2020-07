Zurovec: 'Nije me nitko zvao iz HDZ-a i neću podržati Plenkovićevu Vladu'

Već prvi dan jedna se koalicija raspala - Stranka s imenom i prezimenom i Pametno ostali su bez Fokusa: Daliju Orešković i Marijanu Puljak napustio je Dario Zurovec, koji kaže da ne želi biti član niti jednog kluba.

A klub mora imati najmanje 3 člana, pa ih je spasila Anka Mrak Taritaš. Naime, 33-godišnji inžinjer elektrotehnike i gradonačelnik Svete Nedelje, čovjek koji je prodao osam službenih automobila, i na posao išao biciklom, piše RTL.

- Što se tiče samog tog dijela, moram napomenuti da se naša koalicija sastavila dan prije samih predaja lista. Mi nikad nismo tajili da ima određenih razlika među nama. Ja sam naučen na toleranciju, dijalog i konstruktivan razgovor. S druge strane, moje i ideje FOKUS-a su centrističke, ima tu prednosti što se tiče kluba, s obzirom da možete zaposliti dvije osobe u Saboru, dobijete i prostorije. No s druge strane, prezentacija vam je inače 7 minuta, a s druge strane ako netko želi reći nešto važno u Saboru ne mora držati govor od 10 minuta i možete u nekoliko minuta reći sve ono što je bitno. Bit će puno sjednica, i dalje zastupam centrističke ideje, kolegicama želim svako dobro, rekao je.

Rekao je i kako ga nitko iz HDZ-a nije zvao.

"Danas smo se sreli, čak smo se ja i gospođa Puljak išli slikati za Sabor, čak me i slikala, tako da je tu jedan korektan odnos i dalje. Tu se puno spinova i danas prodaje koji zaista nisu točni. Ja od prvog dana još otkad sam imao lokalnu kampanju slušam kojekakve neistine. Naravno da ljude pozdravite na hodniku, mi imamo i gradove prijatelje kojima su na čelu ljudi iz HDZ-a, no ne, nije me nitko zvao iz HDZ-a i neću podržati Vladu Andreja Plenkovića. Ne zato što sam destruktivan, nego zato što to nije politika koju ja zagovaram i koju zagovara FOKUS. Te ideje ne mogu podržati politiku koja državu pretvara u socijalni slučaj i to ne dolazi u obzir", rekao je Zurovec.

Rekao je i kako će tražiti i dodatno smanjenje poreza.

- Ja ću vrlo jasno, direktno govoriti sve dobre prakse i probleme s kojima sam se upoznao kao gradonačelnik u protekle tri godine.Tu ima puno i administrativnih prepreka koje su nam se događale proteklih godina, vezano uz državnu imovinu, namete, poreze, i ja mislim da smo mi pokazali da je manje više. Ne možete dizati poreze do nebesa i očekivati da će vam se puniti proračun. To treba biti podnošljivo. Vi kad pričate s ugostiteljima pa kažu da im se smanji porez na 10 posto, pa svi bi ga plaćali. Bolje je od 50 ljudi dobiti jednu kunu, nego od jednog čovjeka na silu izvući 50 kuna, objasnio je.

Također, otkrio je i svoja očekivanja od ovog saziva Sabora.

"Tek je prvi dan. Vidjet ćemo kako će ići rasprava i ja ću biti maksimalno konstruktivan. S pozicije centra jednako sam udaljen i od lijevih i desnih. Bez ljutnje bio sam suzdržan kod slučaja Škore i njegovog izbora. Škoro je pjevao na koncertu mog protukandidata 2017. godine, osobno protiv toga nemam ništa, ali jednostavno mi to nije dobar osjećaj u želucu. Htio sam biti dosljedan sebi. Nemam nikakvu mržnju niti bilo što prema Škori, no nisam to mogao podržati", zaključio je.