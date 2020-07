Raspala se koalicija centra: Zurovec napustio Marijanu Puljak i Daliju Orešković

Zanimljivo, danas, prvog dana Sabora došlo je do raspada jednog izbornog trojca jer je Dario Zurovec iz Fokusa (inače i gradonačelnik Svete Nedelje) napustio Daliju Orešković (SSIP) i Marijanu Puljak (Pametno) pa nije moglo doći do formiranja njihova saborskog kluba, za što je potrebno minimalno troje zastupnika.

- Ne želim biti pripadnik niti jednog saborskog kluba. Želim i dalje biti u oporbi te ću se i dalje držati svojih vrijednosti i obećanja, poput zahtjeva za manjim porezima - kazao nam je prvotno Zurovec.

Neslužbeno se moglo čuti da je do razmimoilaženja došlo zato što je radilo o tri jake osobnosti među kojima ipak postoje razlike koje se nisu mogle premostiti. Usto, doznaje se da je HDZ bio zainteresiran da im se Zurovec pridruži u njihovu klubu, a valja podsjetiti da je Zurovec svojevremeno bio član HDZ-a i iz kojeg je izašao 2015.

Nakon kraćeg vremena Zurovec se javio i nadopunio svoju prvotnu izjavu.

- Fokus je oporbena stranka jednako kao i partneri s kojima smo zajednički izašli na izbore, no za daljnje političko djelovanje mi želimo ostati u centru. Između tehničkih prednosti koje donosi klub i dosljednosti u zagovaranju politika, izabrali smo ovo drugo. Smatram da se i bez kluba mogu jasno zalagati prije svega za porezno i regulatorno rasterećenje, efikasnost i transparentnost te jačanje gospodarstva. Evo već ste do sada na primjeru Svete Nedelje mogli vidjeti da smo u svemu ovome konkretni, brzi i odlučni. Usput rečeno, i tamo smo na kontra strani od HDZ-a - kazao je Zurovec u dodatku.

No, nastali problem sa Zurovcem brzo je riješen jer je Marijana Puljak u klub pozvala čelnicu GLAS-a Anku Mrak Taritaš.

- Bila sam spremna raditi i izvan saborskog kluba. Zvao me SDP, no zvala me i Marijana Puljak. Sjele smo, razgovarale i pristala sam se ipak pridružiti njoj i Daliji Orešković u klubu na čijem će čelu kao predsjednica biti Marijana Puljak - potvrdila je Anka Mrak Taritaš.

A čelnica Pametnog Marijana Puljak kazala nam je pak na istu temu:

- Formirali smo klub s GLAS-om. Fokus je dobrodošao. Mogu se javiti kasnije.