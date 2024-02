Znate li u kojim se sve zemljama vozi lijevom stranom? Osim Britanije tu su još dvije države u Europi

Isprva se vozilo lijevom stranom, praksa koja je danas u brojnim državama, pa tako i u Hrvatskoj, gotovo nezamisliva. Na lijevoj strani se vozilo nakon što je to prva uvela kolonijalna Britanija, i to zato da jahači mogu lakše napadati mačem koji je bio u desnoj ruci. Prvi koji je razbio ovu praksu bio je SAD i to zbog potrebe regulacije prometa koji se u 18. stoljeću odvijao kočijama.

Bivše kolonije Velike Britanije ipak su zadržale vožnju lijevom stranom, dok su među zadnjima vožnju desnom prebacile Švedska i Island, i to ne tako davne 1967. i 1968. godine. Right-hand traffic (RHT), odnosno vožnja desnom stranom danas se tako prakticira u čak 165 država.

Među državama koje su prije vozile lijevom stranom je i Hrvatska, zajedno sa svojim susjedima, kao i Grčka, Portugal, Slovačka, Češka te zemlje Beneluksa. Uz njih su i poneke države sjeverno-istočne Afrike, gotovo cijela Južna Amerika, SAD i Južna Koreja.

Veće sile u Europi poput Francuske i Njemačke pak su od samog početka vozile desnom stranom, a tako su i njihove kolonije. Zanimljivo je što postoji i jedna država koja je prije vozila desnom stranom, a sada se prebacila na lijevu, a to je Namibija na jugu Afrike.

No, države koje i danas koriste sistem vožnje po lijevoj strani su:

Antigva i Barbuda

Australija

Bahami

Bangladeš

Barbados

Butan

Bocvana

Bruneji

Hong Kong

Makao (Kina)

Cipar

Dominika

Istočni Timor

Svazi

Fidži

Grenada

Gvajana

Indija

Indonezija

Irska

Jamajka

Japan

Kiribati

Kenija

Lesoto

Malavi

Malazija

Maldivi

Malta

