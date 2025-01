Znate li koje kostime ne smijete nositi na karnevalu? U Njemačkoj zbog nekih možete završiti i u zatvoru

Svake godine, ljubitelji karnevala u Njemačkoj uživaju u stvaranju kreativnih maski, no ove godine postoji nekoliko važnih pravila na koja treba obratiti pozornost. Iako je karneval poznat po veselju i zabavi, nošenje neprimjerenih kostima može dovesti do ozbiljnih kazni, čak i do 10.000 eura. U Njemačkoj, tijekom karnevalskog razdoblja, postoji niz propisa koji se moraju poštovati, osobito kada je riječ o nošenju kostima, kako bi se izbjegle visoke novčane kazne ili potencijalno ozbiljnije posljedice. U nekim slučajevima, čak i naizgled bezopasni kostimi poput klauna, gusara ili policajca mogu postati problematični.

„Peto godišnje doba“, kako se naziva karneval, počinje 11. studenog, a kulminira u veljači, no prije nego se upute na karnevalske povorke i zabave, vozači moraju biti svjesni nekoliko važnih pravila. Iako Zakon o cestovnom prometu (StVO) ne zabranjuje izričito nošenje kostima za volanom, postoji jedno ključno pravilo: vozači moraju imati neometan vid i sluh. Ako, primjerice, vozač nosi masku koja mu prekriva oči, poput one Zorra ili povez za oči, može se suočiti s kaznom zbog ugrožavanja sigurnosti u prometu. U slučaju nesreće, osiguravajuće društvo može odbiti isplatu štete, a visina kazne može doseći i nekoliko stotina eura, piše Fenix Magazin.

U Njemačkoj su postojeći zakoni vrlo jasni kada je riječ o nošenju određenih kostima na karnevalu. Tako je, primjerice, zabranjeno nositi kostime koji omogućuju potpunu anonimnost i onemogućuju identifikaciju, a osobito se pazi na opasne ili nasilne elemente. Nošenje kostima policajca ili nošenje lažnog oružja, poput replika oružja u okviru kostima, također može dovesti do kazni od 10.000 eura. Čak i ako je cilj bio zabava, postoji ozbiljna opasnost od kršenja zakona. Na primjer, osoba koja nosi kostim policajca i pokušava upravljati prometom ili iznositi kazne može se suočiti s kaznom zatvora do dvije godine, jer takvo ponašanje zakonski spada pod kaznena djela.

Još jedan važno pravilo odnosi se na kostime povezane s nacizmom ili rasizmom. Kostimi sa simbolikom poput svastike ili onih koji oponašaju pripadnike Ku Klux Klana strogo su zabranjeni. Takvi kostimi ne samo da su moralno neprihvatljivi, već su i protuzakoniti. Prema Zakonu o kaznenim djelima (StGB), nošenje nacističkih simbola može dovesti do kazne do tri godine zatvora. Za sve one koji žele uživati u karnevalskoj atmosferi, važno je da se prije nego što se odluče za kostim, posavjetuju o tome koji su zakoni na snazi i izbjegnu neugodne posljedice.

