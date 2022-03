Živimo u apsurdu, žitarica imamo viška i izvezli smo 700 tisuća tona, a najviše uvozimo - kruha

Rat na europskom istoku, u žitnici Europe, donosi snažne poremećaje u opskrbi hranom i energentima uz ogromnu nesigurnost i strahove od novog vala rasta cijena i nestašice. U Hrvatskoj još nema stampeda na trgovine, kako se to događalo prvih dana lockdowna zbog koronavirusa, kad je rasla i potražnja za domaćom hranom i pustošile se police s uljem, šećerom, brašnom, konzervama, toaletnim papirom, dezinficijensima...



No novi globalni poremećaji koje "pumpaju" visoke cijene žitarica, uljarica i goriva, rat, špekulanti na burzama i inflacija ponovno otvaraju pitanje niske razine hrvatske samodostatnosti, posebice hrane – od mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, voća i povrća, do proizvoda na bazi žitarica, brašna, kruha i drugih pekarskih proizvoda, tjestenine...