Zdravstvenih osiguranika 140.000 manje nego lani, sada ih je 'samo' 83.700 više nego stanovnika

Gotovo 140 tisuća zdravstvenih osiguranika manje Hrvatska ima danas nego u lipnju lani, što pokazuje da su izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koje su stupile na snagu lani početkom travnja najvećim dijelom uspjele riješiti ogroman višak osiguranika u odnosu na broj stanovnika Hrvatske koji je, primjerice, bio osobito izražen 2022. kada smo u jednom trenutku imali preko 300 tisuća osiguranika više nego stanovnika.

U Hrvatskoj je, prema procjeni Državnog zavoda za statistiku, lani krajem godine živjelo 3,861.967 stanovnika, a krajem lipnja ove godine imali smo 3,945.725 zdravstvenih osiguranika, prema podacima koje smo dobili od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, što znači da sada imamo samo 83,7 tisuća zdravstvenih osiguranika više nego stanovnika po posljednjoj procjeni DZS-a. Valja napomenuti da zdravstveno osiguranje imaju i strani radnici koji nisu ušli u popis stanovnika ili nisu bili lani krajem godine u Hrvatskoj, zatim osobe koje su preko HZZO-a legalno osigurane s prebivalištem u drugim članicama EU, Švicarskoj i ugovornim državama BiH, Srbiji, Crnoj Gori i S. Makedoniji koje su korisnici hrvatske mirovine te izaslani radnici i njihove obitelji, naši studenti u državama EU, zatim osobe koje rade u Hrvatskoj, a npr. žive u Sloveniji.

To pokazuje da sadašnji broj zdravstvenih osiguranika okvirno odgovara realnosti. Naime, nakon lanjskih izmjena zakona, više od 282 tisuće osoba koje su imale obvezno zdravstveno osiguranje, a nisu bile u evidenciji HZZ-a kao tražitelji posla, morale su se javiti do kraja lipnja HZZO-u i potom svaka tri mjeseca zbog provjere statusa. To je očito rezultiralo smanjenjem broja osiguranika među onima koji se neopravdano imali zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj, a nisu bili nezaposleni građani koji doista žive u ovoj zemlji. Godinama prije izmjena zakona najveće odstupanje u broju stanovnika i osiguranika imale su jadranske županije i Grad Zagreb.

Na upit HZZO-u koliko je točno zdravstvenih osiguranika u Hrvatskoj te koliko je među njima osiguranih osoba preko HZZO-a s prebivalištem u drugim članicama EU, uključujući i države EEA te ugovorne države, odgovorili su nam sljedeće: "Ukupan broj osiguranih osoba na dan 30. lipnja 2024. u Hrvatskoj je 3,945.725. Broj osiguranika HZZO-a s prebivalištem izvan RH, što uključuje izaslane radnike i članove obitelji, ukupno je 39.324. Broj osiguranih osoba HZZO-a stalno se mijenja jer se svakodnevno provode prijave i odjave s obveznog zdravstvenog osiguranja, mijenjaju se osnove osiguranja i sl. Svaki dan se netko zapošljava, prekida s radom, odlazi u mirovinu itd. Broj osiguranih osoba svaki dan je drukčiji." Inače, u odnosu na početak godine broj zdravstvenih osiguranika manji je za nešto više od 45 tisuća. Najveći broj osiguranika ima Područna služba Zagreb, 1,094 milijuna osiguranih osoba, koja pokriva područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Demograf Stjepan Šterc slaže se da su sada napravljeni pomaci prema sređivanju sustava.

– Koliko dugo mi već razgovaramo o tome da je nužno uvesti Registar stanovništva i da se korigira broj zdravstvenih osiguranika prema broju stanovnika jer ti podaci trebaju biti egzaktni, a ne približni. Ali činjenica je da se u Hrvatskoj to sada uspostavlja kao, uvjetno rečeno, neki normalan sustav jer naravno da nije uobičajeno i nije standardno da oni koji nisu po definiciji Eurostata stalni stanovnici Hrvatske imaju zdravstveno osiguranje u zemlji – zaključuje Šterc.

