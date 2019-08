Zdravstveni sindikati: Štrajk je vrlo izgledan!

Pregovori o kolektivnom ugovoru u zdravstvu nastavljaju se danas, a ne urode li većim plaćama zaposlenih u tom sektoru, vrlo je izgledan scenarij otprije šest godina – štrajk. Sindikalisti su gnjevni, baš kao i 72 tisuće ljudi u zdravstvu, kojima je Vlada opalila šamar ne prihvativši već parafirano.

U drugoj polovici rujna

– Štrajk je vrlo izgledan. Zdravstvo je na rubu izdržljivosti i, ostane li Vlada pri tako minimalnom povećanju plaća od dva posto, koliko i svima u javnim službama, idemo u štrajk, prosvjede i socijalne nemire – ne dvoji Anica Prašnjak iz Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara.

Slično govori i Stjepan Topolnjak, čelnik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, gdje će se o tim aktivnostima odlučivati u drugoj polovici rujna.

Liječnički sindikat i dalje nema zakonsku mogućnost sudjelovanja u kolektivnom pregovaranju premda su i ministar zdravstva i ministar rada davali obećanja o promjeni Zakona o reprezentativnosti koji će liječnicima to omogućiti. No to ne znači i da neće štrajkati. Tehnički, dva dana nakon početka štrajka mogu stupiti u štrajk solidarnosti.

– A i bez toga ima debelih razloga da liječnici idu u štrajk. Zasad mogu reći: akcije će biti, i to ozbiljne, na jesen – poručuje šefica Liječničkog sindikata, čakovečka kirurginja dr. Renata Čulinović Čaić.

Nakon što je Vlada odbila od resornog ministra Milana Kujundžića već parafirani tekst kolektivnog ugovora prema kojem bi im plaća rasla četiri posto, postojeći je kolektivni ugovor produljen za još tri mjeseca. Istekao još prije godinu dana, a produljivan upravo uz obrazloženje da će se mijenjati Zakon o reprezentativnosti. Iako je to bila praktički “gotova stvar”, to se, eto, nije dogodilo. Vlada je najavila da planira horizontalno povećanje plaća u javnom sektoru, osobito u svjetlu zahtjeva HNS-a za povećanjima i u obrazovanju. Zdravstveni sindikalisti, međutim, ne odustaju.

“Ne bi svi trebali imati isto”

Topolnjak ističe da su izašli u susret Vladi i napravili samo “copy-paste” kolektivnog ugovora jer su im obećavali reprezentativnost za liječnike, koji pak svisoka gledaju što im “sindikat spremačica” pregovara o plaćama.

– Stav ministra Zdravka Marića da svima u javnim službama ide isto neprihvatljiv je jer ne bi svi ni trebali imati isto. Da je temeljni kolektivni ugovor za javne službe dovoljan, onda ne bi postojali granski ugovori! Treba li imati jednako medicinska sestra na intenzivnoj i ona u školskom dispanzeru? Spremačica u operacijskoj sali i u kancelariji? – navodi on i dodaje da će im ono što su s ministrom Kujundžićem parafirali danas biti polazište za dalje zahtjeve. Parafirali su, podsjetimo, od 1. kolovoza tri posto linearnog povećanja na uvjete rada za sve u zdravstvu te od 1. listopada i četiri posto za sve u procesu dijagnostike. Ministar zdravstva Milan Kujundžić smiruje situaciju.

– Zahvalan sam liječnicima što nisu išli u štrajk tijekom ljeta. Ono što traže zaista je minimalno i ja sam uvjeren da će oni to što smo parafirali i dobiti – kaže ministar i dodaje da Vlada nije odbila sindikate u zdravstvu, već da je samo riječ o odgodi od nekoliko tjedana.

