'Posudio' auto pa se dovezao na vozački ispit i pao deseti put zaredom, uhitila ga policija

Policijska postaja West Midlans objavila je kako su uhitili muškarca koji se dovezao autom bez dozvole vlasnika u autoškolu gdje je polagao vozački ispit, a koji je potom pao čak deseti put zaredom prije nego što su policijski službenici došli na poligon na kojem se održavao ispit.

Policijska postaja objavila je fotografiju bijelog Mitsubishija u kojem se vozač došao na poligon.

Welcome to the world of stupid. Male turns up at the driving test centre for his driving test. Having driven himself there unsupervised. Then fails his test for the 10th time 🤦‍♂️ male arrested by D unit Newtown for TWOC offence. pic.twitter.com/hOekgjyl1g