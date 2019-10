Otkrivamo gdje će sve u Zagrebu osvanuti novih 100 kamera za nadzor prometa

Na sve semafore na dvjema gradskim avenijama koje svakog jutra i poslijepodneva, kada ljudi idu na posao i vraćaju se doma, “progutaju” iznimno velik broj vozila, postavit će se nove kamere. Točnije, snimat će na Zagrebačkoj od Marohnićeve u Cvjetnom naselju do Svilkovića u Savskoj Opatovini te na Aveniji Većeslava Holjevca od Velikopoljske do Ulice SR Njemačke, a na 10 kilometara tih cesta postavit će se čak 100 kamera.

Hvataju i vožnju 180 km/h

Dio je to šireg projekta, odnosno prve faze opremanja centra za nadzor prometa (CNP), odakle će se pratiti situacija na cestama metropole i s jednog mjesta upravljati dionicama na kojima se obično stvaraju gužve. Pripremili su već u Gradu dokumentaciju za natječaj koji raspisuju uskoro, a vrijednost mu je 7,8 milijuna kuna.

Zahvaljujući automatskom nadzoru promet će se odvijati brže, manje će se vremena provoditi na cestama i smanjivat će se zagađenje. Natječajem traže onoga tko će modernizirati zastarjelu opremu, nabaviti kamere, hardversku infrastrukturu i upravljački softver na centralnoj lokaciji te ih montirati i staviti u funkciju, a moraju se pobrinuti i za edukaciju i osposobljavanje zaposlenika novog centra.

Postavljat će se četiri vrste kamera: PTZ, fiksna za opći nadzor, fiksna analitička prometna videokamera te detekcijska videokamera, a najviše na križanju Holjevčeve s ulicom Buzinski Krči, kod Supernove, njih čak 15.

– Novi sustav videonadzora treba potpuno integrirati s postojećim koji se koristi u sklopu prometnog redarstva – ističu u Gradu.

Kamere će imati objektiv s optičkim uvećanjem od minimalno 30 puta, opciju podešavanja do 20 individualnih maski koje omogućavaju označavanje područja koja se žele ignorirati u slučaju korištenja videoanalitike, podršku za poboljšanje vidljivosti u uvjetima magle, za bolju stabilizaciju slike, reduciranje šuma, a moći će prepoznati i registarsku oznaku u kadru, pa čak i za vozila koja se kreću brzinom od 180 kilometara na sat. Moći će i mjeriti brzinu te će također imati brojač prometa. Uz kamere će doći i uređaj za pohranu podataka, a projekt podrazumijeva i razvijanje aplikacije za centralno alarmiranje koja će javljati kvar na semaforu, prometne incidente, neovlašteno otvaranje komunikacijskog ili semaforskog ormara... Operatera, odnosno ekipu u centru upozorit će se putem SMS-a ili e-maila.

Neće baš do 2020.

Sustav upravljanja prometom “iz jedne sobe” predstavio je gradonačelnik Milan Bandić još 2013., kada je obećao da će zaživjeti najkasnije do 2020. Možda se to neće ostvariti, no čim uspostave sustav, prve učinke odnosno protočniji promet, što je još jedno Bandićevo obećanje, moći ćemo osjetiti za dvije i pol godine.

Gdje će (i koliko njih) osvanuti Avenija Većeslava Holjevca, na raskrižju s: – Ulicom SR Njemačke – 13 kamera (1 PTZ, 2 fiksne za opći nadzor, 6 fiksnih analitičkih prometnih kamera, 4 detekcijske videokamere) – Ulicom Buzinski Krči – 15 (od čega čak 7 detekcijskih videokamera) – čvorom Buzin – 10 – Ulicom mladosti – 13 – Ulicom Bani – 9 – Jeffersonovom – 7 – Velikopoljskom ulicom – 11 Zagrebačka avenija, na raskrižju s: – Marohnićevom – 4 (1 PTZ, 1 fiksna za opći nadzor, 2 fiksne analitičke prometne kamere) – Nehajskom ulicom – 4 – Hrgovićima – 2 – Rudeškom cestom – 2 – Zagrebačkom cestom – 8 (najviše će biti fiksnih analitičkih prometnih kamera, čak 4) – Ulicom Slavenskog – 2

