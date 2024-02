Zbog Geodezije Plenković se okomio i na šeficu EPPO-a

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) je nezavisno tužiteljsko tijelo EU koje je zaduženo za istraživanje i procesuiranje zločina protiv financijskih interesa EU. Rečenica je to koja stoji na kraju svakog priopćenja EPPO-a, koji je od svog osnutka do danas postao tužiteljski ured čije su osnivanje vjerojatno požalile sve vlade koje su uredbu o osnivanju tog ureda potpisale.

Izražena nervoza

Političari sigurno nisu ni slutili da su osnovali nadnacionalno tužiteljstvo, koje pojam neovisnosti shvaća više nego ozbiljno. Do sada su istraživali i šeficu Europske komisije i aktualne europske premijere, članove EU parlamenta, ministre... pa u svjetlu svega toga možda ne treba čuditi sve izraženija nervoza premijera Andreja Plenkovića. Iz samo njemu poznatih razloga Plenković je prije koji mjesec, kada je EPPO pokrenuo istragu u slučaju Geodezija, odlučio "zaratiti" prvo s EPPO-om, a zatim i s njihovom šeficom Laurom Kövesi. Premijer uporno ponavlja da EPPO nije nadležan za istraživanje malverzacija oko obnove, tvrdeći da se tu trošio novac iz nacionalnog proračuna, a ne iz Fonda solidarnosti. Situacija se zakomplicirala i nakon što je Ivan Turudić, novoimenovani glavni državni odvjetnik, u jednom od svojih javnih istupa poručio da Hrvatskoj osnivanje EPPO-a nije trebalo. Nakon takvih izjava reagirala je i sama Kövesi. Iako je njezina reakcija bila diplomatska, ipak je na kraju bez imalo uvijanja poručila da bi miješanje politike u istrage EPPO-a u Hrvatskoj moglo imati i ozbiljne posljedice za Hrvatsku i to u obliku sankcija.

Ta njezina izjava očito je isprovocirala premijera, koji je u svojim nasrtajima na EPPO neki dan otišao korak dalje, zaboravivši pri tome diplomaciju.

– Što se tiče EPPO-a, smatram da oni za ovo nisu nadležni, to je sto posto. Za DORH i USKOK bilo bi vrlo nezgodno ako u ovom slučaju ostane nadležnost EPPO-a. Onda nam ne trebaju DORH ni USKOK. Siguran sam da gospođa Kövesi, koja je pravnica, to jako dobro razumije. Ovo vam govorim kao netko tko nije došao s ceste, ova Vlada je izabrana i radi, ne da se impresionirati. Ovo što sam rekao ostalo je toliko minimalno da sam zapanjen da se uopće usudila nešto onako komentirati – kazao je Plenković.

Istraga se nastavlja

Ponovno je ustvrdio i da je 3D snimanje Zagreba nakon potresa koje je Ministarstvo kulture i medija naručilo od Geodetskog fakulteta isplaćeno iz državnog proračuna, a ne iz Fonda solidarnosti. No te njegove izjave za sada EPPO ne diraju pa su neki dan upali i u Ministarstvo kulture, radi izuzimanja dokumentacije i mobitela nekih od najbližih suradnika Nine Obuljen Koržinek. Kako će spomenuta istraga završiti i do koga će sve još dovesti, za sada je teško reći. A još je teže objasniti zašto premijer, čija je Vlada potpisala uredbu o osnivanju EPPO-a, tako žarko želi da se mogućim malverzacijama prilikom obnove bave DORH i USKOK, a ne EPPO.

