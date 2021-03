Završava se zadnja dionica dugo iščekivane autoceste A11: Od Siska do Zagreba za samo 20 minuta

Hrvatske autoceste objavile su javno nadmetanje za dovršetak gradnje autoceste A11 Zagreb – Sisak, dionicu od Lekenika do čvora Sisak. HAC je krenuo u realizaciju tog projekta vrijednog 300 milijuna kuna sukladno odluci Vlade RH od 4. veljače.

Objava natječaja je jedan od prvih konkretnih poteza pomoći Banovini nakon potresa, a u svrhu revitalizacije života u tom siromašnom kraju. Gradnjom te dionice duge 11 kilometara Sisak će od Zagreba biti udaljen samo 20-ak minuta vožnje. A to će biti jedna od pogodnosti za ostanak stanovništva na Banovini, ali i za privlačenje novih ljudi koji će, primjerice, moći živjeti u Sisku i okolici, a raditi u Zagrebu.

Ili će pak tamošnjem stanovništvu glavni grad, koji nudi sadržaje koje manje sredine nemaju, biti lako i brzo dostupan. Rok za dostavu ponuda za to nadmetanje je 7. travnja, a rok za dovršetak radova je dvije godine od dana uvođenja izvođača u posao.

Od čvora Sisak ide spojna cesta do samoga grada koja je po kategoriji brza cesta sa dva odvojena kolnika, a dio je planirane obilaznice. Kako se navodi u natječajnoj dokumentaciji, trenutačno promet na tom koridoru prolazi postojećim državnim cestama D30 i D36 koje već dulje vrijeme ne zadovoljavaju potrebe suvremenog prometa.

Nova procjena radova

Sav promet, lokalni i tranzitni, prolazi kroz brojna naselja što je vrlo nepovoljno za sigurnost svih sudionika prometa. S obzirom na to da je važećom građevinskom dozvolom predviđena gradnja platoa naplate, a s druge strane planira se uvođenje novog beskontaktnog sustava naplate cestarine, HAC će izmijeniti lokacijsku i građevinsku dozvolu kako se ne bi izvodili radovi koji nisu potrebni.

A to znači da se neće graditi naplatne kućice na izlazu, odnosno ulazu na autocestu kod Siska. No to će ipak na kraju ovisiti o tome kad će se uvesti novi sustav naplate. Na trasi te dionice autoceste osim čvora Sisak još je predviđena gradnja prijelaza Lekenik, Dužica, Greda, Sela, Petrovac i Jazvenik 1 te objekata među kojima su nadvožnjaci Lekenik, Dužica, Greda, Sela, Petrovac i Jazvenik 1 te mostovi Duben i Duben 2, ali i odvodnja, prometna signalizacija, pripadajuće instalacije i zaštita od buke.

Prijašnji ugovor za dionicu Lekenik – Sisak, koji je raskinut zbog nedostatka novca, vrijedio je 425 milijuna kuna. U HAC-u razliku u odnosu na sadašnjih 300 milijuna kuna objašnjavaju time da su se prijašnje procjene odnosile na ukupnu gradnju autoceste od Lekenika do ulaza u grad Sisak. No temeljem odluke Vlade, Ceste će izgraditi spojnu cestu od čvora Sisak do ulaza u grad. Tako se nova procjena nabava radova, navode u HAC-u, odnosi na gradnju autoceste od Lekenika do čvora Sisak.

Brzina od 130 km/h

U Hrvatskim autocestama kažu da će vrijeme putovanja od Zagreba do Siska gradnjom zadnje dionice trajati 20-ak minuta, a sad ta vožnja traje otprilike jedan sat. U HAC-u objašnjavaju da su u svojoj procjeni vremena putovanja uzeli u obzir da je na većem dijelu autoceste dopuštena brzina od 130 km/h, ali je na prilazu Zagrebu smanjena te je na osnovi toga i ovisno o sustavu naplate uzeta prosječna brzina od 120 km/h uz koju je za 42 km autoceste potrebna 21 minuta.

Trenutačno je u prometu 30 kilometara A11. Dionica Jakuševec – Velika Gorica - jug duga je 10 kilometara, a dionica Velika Gorica - jug – Buševec devet kilometara. Vijadukt Ranžirni kolodvor sa spojem za Sarajevsku ulicu u Zagrebu koji je u planu dug je jedan kilometar. U HAC-u kažu da dosad troškovi gradnje autoceste A11 iznose oko 3,1 milijardu kuna. Što se tiče dionice Lekenik – Sisak, navode da će taj projekt financirati vlastitim novcem.

Poručuju da tvrtka nakon uspješno provedenog financijskog i operativnog restrukturiranja koje je Vlada pokrenula prije tri godine, sada s uštedama i dobrim financijskim planiranjem, i uz manji promet na autocestama za oko 30 posto, ima stabilno poslovanje i investicijski potencijal za taj projekt.

– Siguran sam da će završetak te autoceste pridonijeti revitalizaciji Sisačko-moslavačke županije, i upravo je zato Vlada taj projekt prepoznala kao ključni korak za oporavak potresom pogođenog područja Banovine – naglasio je dr. sc. Boris Huzjan, predsjednik uprave HAC-a.