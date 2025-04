Zašto Mađarska napušta Međunarodni kazneni sud? To je više od Orbanovog poklona prijatelju Netanyahuu

Jedno se mađarskom premijeru ne može zamjeriti – da djeluje nemotivirano ili neodlučno. U svojoj političkoj taktici strastveni ljubitelj nogometa Viktor Orban se uglavnom oslanja na napad, ne na obranu. A kada su naslovi u medijima o njemu posebno negativni, ponekad namjerno dolijeva još ulja na vatru. Tako se ponašao i pre nego što je uopće počeo posjet izraelskog premijera Benjamina Netanyahua Budimpešti 3. travnja 2025. godine. Orbanov šef kabineta Gergely Gulyas priopćio je u četvrtak ujutro preko državne novinske agencije MTI da Mađarska napušta Međunarodni kazneni sud (ICC). On je objavio da je vlada pokrenula odgovarajuću proceduru, a izlazak će biti realiziran u skladu sa svim rokovima. Nedugo nakon toga je i Službeni list Mađarske objavio vladinu odluku.

Gulyas je dodao da je Mađarska u posebnoj pravnoj situaciji. Jer, kako kaže, ona je pristupila ICC-u, ali budući da mađarski parlament nikada nije glasao o njegovom statutu, Mađarska nije dužna provoditi uhidbene naloge. Kako bi se riješila pravna proturječnost, Mađarska se sada povlači iz ICC-a, objavio je Gulyas. Iako je ovaj korak izazvao veliku pažnju međunarodne javnosti, to nikako nije bilo iznenađenje. Kada je 21. studenoga 2024. godine Međunarodni kazneni sud izdao nalog za uhićenje izraelskog premijera, Orban je već nakon nekoliko sati u potpunosti stao na stranu Netanyahua. Uhidbeni nalog je „drzak, ciničan i potpuno neprihvatljiv“, napisao je Orban na društvenoj mreži X, pozvavši svog prijatelja Netanyahua u Mađarsku, „gdje ćemo mu jamčiti slobodu i sigurnost". Ubrzo nakon toga, u veljači 2025. godine, mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto je izjavio da njegova zemlja razmišlja o povlačenju iz ICC-a. Takve izjave su u Orbanovoj Mađarskoj obično signal da je odluka već donesena, piše Deutsche Welle.

Neovisni mađarski mediji i analitičari taj potez su prokomentirali s mješavinom šoka i sarkazma. Primjerice, tjednik HVG (Heti Vilaggazdasag) je ovako naslovio članak: „Zašto nam treba Međunarodni kazneni sud? Nitko nam ne može narediti koga ćemo goniti, a koga ne!". Internetski portal 444.hu piše: „Netanyahu je trebao biti uhićen u zračnoj luci, ali mi radije izlazimo iz ICC-a." Tamas Hoffmann, stručnjak za međunarodno pravo sa Sveučilišta Corvinus u Budimpešti, za dnevni list Blikk je rekao da „mađarska vlada ovim potezom poručuje da joj borba protiv međunarodnih zločina i zaštita ljudskih prava nisu prioriteti“.

Pravno gledano, Mađarska je zapravo bila obvezna uhititi Netanyahua - bez obzira na planirani izlazak iz ICC-a. Jer istupanje iz suda postaje službeno tek nakon godinu dana, počevši od datuma kada je podnesena pisana izjava o povlačenju iz ICC-a, koja se mora uputiti glavnom tajniku Ujedinjenih naroda. No unatoč tome, Viktor Orban i Benjamin Netanyahu su već sada s oduševljenjem proslavili izlazak Mađarske iz ICC-a na zajedničkoj konferenciji za novinare u četvrtak. Orban je ICC nazvao „političkim sudom“, dok je Netanyahu na te riječi aplaudirao i dodao da je sud „korumpiran“ i da ugrožava demokraciju. Pitanja novinara nisu bila dozvoljena.

Međutim, činjenica da je Mađarska najavila povlačenje iz ICC-a na sam dan posjeta izraelskog premijera mnogo je više od Orbanovog poklona njegovom prijatelju Netanyahuu. Mađarski premijer je ove godine najavio novu političku ofanzivu: riječ je o „borbi protiv briselskog imperija", o preoblikovanju Europske unije u savez suverenih država koje na okupu drže samo gospodarski interesi i o borbi protiv svih Orbanovih kritičara. U govoru povodom nacionalnog praznika 15. ožujka mađarski premijer je svoje protivnike nazvao „bubama koje su preživjele zimu“ i koje će sada biti „likvidirane“. Nakon dolaska Donalda Trumpa na vlast Orban vjeruje da je trenutna situacija posebno povoljna za takvu političku ofanzivu. Osim na američkog predsjednika, on računa i na svoje saveznike iz stranačkog saveza Patrioti za Europu koji je sada treća najjača frakcija u Europskom parlamentu. U tom smislu izlazak iz ICC-a može se tumačiti i kao neka vrsta testa može li i kako jedna transnacionalna institucija biti napadnuta i eventualno uništena. Izlazak iz ICC-a ima veze i sa članstvom Mađarske u EU-u. Članstvo u ICC-u je manje-više direktno povezano sa članstvom u EU-u, jer EU smatra ICC dijelom svog pravnog i vrijednosnog sustava. Mađarska je jedina članica Unije koja se povukla iz ICC-a. Zbog toga se postavlja pitanje teži li Orban i izlasku Mađarske iz EU-a.

Orban želi drugačiji EU

Orban za sada ne želi izlazak iz EU-a – nego preoblikovanje Unije po njegovim zamislima. Izlazak iz EU-a trenutno nije politički izvodljiv u Mađarskoj i vjerojatno bi doveo do Orbanovog političkog kraja. Ipak, mađarski premijer nastavlja voditi kampanju protiv Europske unije - počevši od desničarskih bajki o „zamjenama stanovništva" do narativa o „Gayropi".

Na domaćem planu Orban je pokrenuo opsežnu kampanju protiv svojih kritičara – koje omalovažavajuće naziva „bubama“ i govori o „velikom čišćenju za Uskrs“. Čini se da je cilj konsolidacija njegove moći do te mjere da su političke alternative teško moguće. Istovremeno, u Mađarskoj raste nezadovoljstvo korupcijom i autoritarnim tendencijama u sustavu vlasti. To je vidljivo, između ostalog, i po tome što je oporbena stranka Tisza (Poštovanje i sloboda), koja je osnovana prošle godine, u anketama daleko ispred Orbanove stranke Fidesz. Njen predsjednik Peter Magyar trenutno je najpopularniji političar u Mađarskoj. Ipak, mađarski publicist Imre Para-Kovacs je skeptičan kada se radi o političkim promjenama: „Mađarska je imuna na promjene", piše on. To da će se zemlja suštinski promijeniti, čemu se neki nadaju je, prema mišljenju Para-Kovacsa, iluzija.