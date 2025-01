Analitičar smatra da ovaj čovjek nedostaje HDZ-u: 'Dok je on bio, stvari su funkcionirale. Sad je Plenković tu postavio svog prijatelja'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović uvjerljivo je odnio pobjedu nad Draganom Primorcem, a kolumnist Večernjeg lista Davor Ivanković secirao je razloge izbornog poraza HDZ-ova kandidata. Njegova ocjena: poraz nije slučajan i upućuje na dublje probleme u HDZ-u.

Milanović je u svom stilu u pobjedničkom govoru zahvalio HDZ-ovim biračima što su mu dali glas. No, prema Ivankoviću, ova poruka nije bila tek kurtoazna. Ona nosi dva sloja značenja. "Prvi razlog je zločesti – poruka Andreju Plenkoviću. 'Hej, čovječe, preoteo sam tvoje birače', jasno mu je poručio Milanović", objašnjava Ivanković. Analitičar tvrdi da drugi sloj poruke HDZ mora ozbiljno shvatiti. "Riječ je o signalima nezadovoljstva koji dolaze od samih HDZ-ovaca. Dio njih bojkotirao je izbore, a dio je čak glasao za Milanovića. Ne zato što vole Milanovića, nego zato što su poslali poruku HDZ-u."

Glavni razlog nezadovoljstva, prema Ivankoviću, leži u Plenkovićevoj politici kadroviranja, koja već osam godina zanemaruje mišljenje baze. "Događaju se promjene i više ne prolazi njegovo kadroviranje, da postavlja ljude bez konzultacija s bazom. Primorac je nametnuti kandidat i to je članstvo pokazalo. Novost je da su to prvi put pokazali i da se ne plaše to pokazati."

Ivanković ističe da je Plenkovićev model počeo pucati, što bi moglo imati ozbiljne posljedice na lokalnim izborima, koji su, smatra, najvažniji za HDZ. "Riječ je o desecima tisuća radnih mjesta i svaki poremećaj toga i svaki gubitak vlasti u određenim dijelovima Hrvatske žestoko bi se odrazio na HDZ."

Ivanković je detektirao još jedan problem HDZ-a. Kako navodi, Plenković ne komunicira izravno s članstvom stranke, već se oslanja na uzak krug suradnika koji prenose njegove ideje, koje se zatim prihvaćaju bez previše rasprave. Prema Ivankoviću, Plenković je navikao na ovakav način rada unutar HDZ-a, no problem leži u tome što on i njegovi suradnici nemaju pravu sliku o tome tko su njihovi birači na terenu. "Ja se dam kladiti da glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić ne zna koji su ljudi na terenu najbitniji, koji ljudi na lokalnim terenima imaju neki imidž. Da su oni znali prepoznati tko su njihovi birači, sigurno ne bi odabrali Primorca", kaže za Večernji.

Također, Ivanković smatra da HDZ nije reagirao na promjene koje su se dogodile u društvu. "Čini mi se da ne poznaju vlastito biračko tijelo ili barem ne reagiraju na promjene koje se događaju u društvu. Hrvatska je otišla udesno, u HDZ-u nisu reagirali na to. Sad se to ruši, brzo se urušava."

Nastavio je govoriti o "nestabilnoj situaciji u HDZ-u", ističući primjer iz županijske organizacije u kojoj je osoba odgovorna za organizaciju izbora bila navodno nedostupna jer je bila na skijanju. "Ne znam znaju li ovo u 'dobro informiranom' Glavnom tajništvu HDZ-a. Igrom slučaja doznao sam da je pred drugi krug izbora u jednoj jakoj županijskoj organizaciji čovjek koji je zadužen za organizaciju izbora bio na skijanju i nije se moglo do njega doći. Točka. Eto, to je jedan znak kakva je situacija na terenu, to se nikada prije ne bi moglo dogoditi. To je za stranku strašno, to govori o nedisciplini...", otkrio je Ivanković.

Ivanković je istaknuo da je HDZ nekada imao ljude poput Milijana Brkića, bivšeg potpredsjednika Sabora i HDZ-a, koji su znali mobilizirati članstvo i održavati disciplinu, no sada takve osobe nemaju. "HDZ je godinama imao čovjeka kao Milijana Brkića, čiji je posao bio da zna teren, drži teren i mobilizira članstvo. Onda su stvari funkcionirale. Tehnički je odrađivao posao. Takvog čovjeka sada HDZ nema. Plenković nije postavio takvog čovjeka, postavio je svojeg prijatelja, a on ne zna raditi taj posao", kaže.

Osvrnuo se Ivanković i na Milanovića. "On je 'jedan na jedan' najjači političar u Hrvatskoj, jedini koji mu tako možda može parirati jest Andrej Plenković. Nitko drugi. Andrej Plenković nije bio taj koji bi išao u izravni 'clash' s Milanovićem, a nitko drugi nije se želio žrtvovati niti je Plenković želio to narediti. Tužno je objašnjenje da se nitko drugi nije javio, HDZ je jednostavno morao stvoriti drugog kandidata. Birači misle da kandidat mora biti iz HDZ-a, a to Plenković nije čuo", navodi.

Okrenuo se potom ljevici. "Bez Zorana Milanovića ostali bi nemoćni. Oni su u euforiji i drže se Zorana Milanovića. Njihov problem je što nemaju više svoje glave, imaju samo jednu, a to je glava Zorana Milanovića. Tu će biti njihova greška. Oni priznaju vrhovni autoritet i više ne razmišljaju ni o čemu, zadovoljni su. Do tada su u euforiji", kritičan je Ivanković. Cijelo gostovanje Ivankovića u emisiji Večernji TV-a pogledajte u videu.

