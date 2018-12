Zašto je F-16 Barak jedini izbor za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo?

Hrvatska se nije slučajno odlučila za nabavu baš F-16 Baraka, koji predstavljaju znatno nadograđenu varijantu izvornog američkog F-16 C/D blok 30.

Sva ta unapređenja i podizanje aviona na razinu “Baraka 2020.” taj su avion gotovo izjednačili s mogućnostima F-16i, dakle zrakoplova za 21. stoljeće. Takvu eskadrilu RH dobiva za 500 milijuna dolara, u to je uračunat i SLEP program koji treba provesti američki proizvođač Lockheed Martin i kojim se životni vijek 30-godišnjaka produljuje za 3000 sati leta.

RH planira godišnje “raubati” Barake s oko sto sati leta. U tu je cijenu uračunat i simulator letenja, obuka 8 pilota, 40 tehničara i 5 inženjera, početni paketi rezervnih dijelova i naoružanja, zemaljska oprema, izgradnja i prilagođavanje infrastrukture (hangar) te tri godine kompletne logističke potpore uz dolazak u RH dva izraelska pilota instruktora i 15-ak drugih stručnjaka.

Barak ima pojačan motor, avioniku i elektroniku. Dva dvosjeda nisu samo školski avioni nego i borbeni, u zadnjoj kabini nalazi se operater oružanog sustava, a avion posjeduje i sustav za protuelektroničko djelovanje. Barak je teži od američkog originala (9525 umjesto 7900 kg), ali i nosi 4760 kg goriva i naoružanja više.

Izraelci su zamijenili Lockheed Martinove sustave za protuelektroničko djelovanje i radare moćnijim izraelskima. Integrirano je i izraelsko naoružanje, od raketa zrak-zrak Python, aktivno-radarski samonavođeni Derby dometa 50 km, opcijski dometa 320 km. Baraci su zadržali i sposobnost nošenja američkog naoružanja, raketa AIM-9L i “Sidewinderra”, “Mavericka”, laserski vođenih GBU bombi do 28 km te GBU-39 SDB dometa do 110 km. Nosi i vođene krstareće rakete Delilah dometa do 250 km.

