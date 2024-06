Zašto i o čemu je mirovni sumit u Švicarskoj?

Svi volimo male razgovore. Ponekad je tako lijepo razgovarati sa strancem "ni o čemu". Pričajmo o cijenama - one uvijek rastu, o vremenu - uvijek je gore nego u djetinjstvu, o zdravlju - dobro, ovdje ćemo šutjeti, a o politici - nitko nikad ne govori, jer sve je već jasno. Međutim, nedavno sam prestao voljeti te besmislene razgovore. Jer gotovo svi, čim saznaju da sam iz Ukrajine, odmah me pitaju – “kad će to završiti”? Ono što moji sugovornici razumiju pod riječju TO - razumijem, ali uvijek se pitam jesam li dobro shvatio što točno mi, Ukrajinci, moramo odgovoriti na pitanje - kada će rat završiti?

Kad sam bio dijete često smo se „igrali rata“. Uvjet pobjede bio je postaviti svoju zastavu u neprijateljski stožer i zauzeti njegov teritorij. U našim igrama fokusirali smo se na iskustvo povijesti koje smo poznavali - iskustvo Drugog svjetskog rata, kada se pobjeda, i kao posljedica pobjede - kraj rata, sastojala u zauzimanju glavnoga grada neprijatelja, pa tako i u postavljanju pobjedničke zastave, nakon čega je neprijatelj morao potpisati kapitulaciju.

No to su dječje igre, a cijeli moderni svijet 21. stoljeća bio je uvjeren da su, nakon strašnog iskustva 20. stoljeća, igre "partizana i njemaca“ stvar prošlosti. Napad Rusije na Ukrajinu pokazao je da nije. Posljednji Putinovi prijedlozi za pomirenje s Ukrajinom upravo su ono što govore – nama ostaje ono što smo okupirali, također napustite još teritorija koje smatramo svojima i rat će prestati. "Mir" će doći. I, kao i uvijek, dodatni uvjeti o "denacifikaciji" i razoružanju Ukrajine - no mislim da nitko, uključujući Putina, ne razumije što to znači.

Takav "mir" značit će kapitulaciju Ukrajine, a za ostatak svijeta to će značiti da ponovno u svijetu prevladava samo zakon jačeg. Počnimo ponovno s igrama igra rata. A potom će sigurno doći do Trećeg svjetskog rata, od kojega se toliko strahuje u Europi i svijetu. Putinovi prijedlozi izneseni su prije mirovnog summita u Švicarskoj koji je sazvala Ukrajina. Putin je vjerojatno stvarno želio pokazati da je otvoren za “dijalog”.

"Istodobno, Putin je pokazao i ono što ga zapravo zanima: klasično imperijalističko osvajanje zemlje. Upotrijebio je veliku vojnu silu i započeo brutalan rat", reakcija je njemačkog kancelara Scholza. Općenito, dolazi do čudne slike - svatko želi izgledati kao mirotvorac. Rusija želi izgledati kao mirotvorac. Njezin plan je jasan. Uzmite teritorije, Ukrajina je dio Rusije. Kina želi izgledati kao mirotvorac. Nitko do sada nije vidio njezin plan. Saudijska Arabija. Biden. Trump. Macron. Steinmeier. Čitav niz onih koji žele pristupiti podiju i izgledati kao mirotvorci je nepregledan. Ali izgledati kao mirotvorac i tražiti mir nije isto.

Rat je način prijevare, rekao je Sun Tzu. Prijedlog koji vodi eskalaciji nije mirotvoran po definiciji. Dobro poznati primjer je anšlus Čehoslovačke od strane nacističkog Reicha. Ključno pitanje je: Kako će izgledati poslijeratni svijet ako se prijedlog nekog od mirotvoraca provede? Potrebno je malo mašte za tu sliku, i sve postaje jasno.

Iza ove kolone mirotvoraca - ukrajinska je pozicija najrazumljivija i najjasnije formulirana, možda zato što uključuje jasan popis točaka - takozvanu mirovnu formulu Zelenskog. I svaka od zemalja može reći - u redu, ovu točku podržavamo, a ovu apsolutno ne, hajdemo raspravljati. Ali to je barem početak dijaloga, a ne ultimatum o kapitulaciji.

Glavno značenje Samita mira u Švicarskoj jest da je to, u biti, jasno definirana ponuda cijelom svijetu - postizanje mira kroz konkretne korake. Na prvom summitu odlučeno je da se pokuša postići maksimalan konsenzus oko tri pitanja – u područjima koja su važna za sve u svijetu: nuklearna i prehrambena sigurnost, povratak ratnih zarobljenika i svih deportiranih osoba, uključujući deportiranu ukrajinsku djecu.

Ako ovaj pokušaj dogovora bude uspješan, ovaj mehanizam postupnog dogovora o završetku rata će nastaviti funkcionirati. Naravno, svi razumiju da će osim ova tri pitanja glavno pitanje o kojem će se raspravljati biti kako natjerati Rusiju da prekine rat. Uostalom, Rusija je ta koja može prekinuti rat svake sekunde. Ili će Rusiju trebati natjerati da prekine rat. Na ovaj ili onaj način. Na uvodnoj tiskovnoj konferenciji summita, predsjednica Saveznog vijeća Švicarske Viola Amherd izrazila je mišljenje da će Ukrajina i Rusija u jednom trenutku morati voditi izravne pregovore, te da međunarodna zajednica treba pripremiti teren za to.

Prema Amherd, mirovna konferencija u Švicarskoj ima za cilj "potaknuti mirovni proces i poduzeti konkretne mjere u tom smjeru". Naglasila je da je Rusija svojom agresijom protiv Ukrajine "na najozbiljniji način prekršila" mirovni poredak zasnovan na pravilima, čiji je temelj Povelja Ujedinjenih naroda. "Ako želimo potaknuti proces do mira, Rusija mora biti uključena u njega u nekom trenutku u budućnosti. To je svima jasno."

Kao što znate, Rusija neće sudjelovati na konferenciji u Švicarskoj, nazivajući događaj pristranim, a zemlju koja će ga ugostiti - "otvoreno neprijateljskom". Istovremeno, predsjednik Volodimir Zelenski nije isključio da će summit u lipnju postaviti temelje za buduće uključivanje ruskih predstavnika u pregovore. Zelenski je rekao - «Mogućnost da će se na temelju samita u Švicarskoj pripremiti neki dijelovi plana "s detaljima što učiniti", a nakon toga će biti pripremljen cijeli plan».

"Naravno, neke strane pregovora, predstavit će taj plan ruskim predstavnicima. Ali tek nakon što postignemo zajedničko mišljenje, formiramo zajedničko stajalište zemalja koje doista žele mir. Ne samo razgovor, već pravi mir", rekao je Zelenski.

Na dodatni komentar o tome da je Zelenski obećao da neće sjesti za pregovarački stol s Vladimirom Putinom, predsjednik je odgovorio da je "on ubojica i da je ubio mnogo naših ljudi". Šef države je dodao da "ako dođe do pregovora na platformi mirovnog summita, mislim da ćemo onda pronaći infrastrukturu ili neke mogućnosti za pregovore s određenim predstavnicima". No, kako god bilo, mirovni summit u Švicarskoj, koji je okupio 92 predstavnika različitih zemalja i 8 međunarodnih organizacija, započet će pod uvjetima Ukrajine.

U protekla posljednja dva mjeseca, Rusija je pokušala provesti niz kampanja, informativnih i vojnih, kako bi omela summit ili nametnula vlastiti program, što je kulminiralo Putinovim govorom u kojem je ponudio "mir" pod njegovim uvjetima. Štoviše, Putin je u posljednja dva mjeseca počeo govoriti o svom "miru", posebno tijekom posjeta Kini.

Očito je da su neuspjeli pokušaji ometanja mirovnog summita, uz pomoć unutarnje europske agenture Kremlja, natjerali Putina da krene drugim putem, naime, u slučaju neuspjeha - nametni svoje uvjete. Upravo s tom svrhom 10. svibnja započeo je napad Rusije u Harkivskoj oblasti na Lipce i Vovčansk, kako bi se cijelom svijetu pokazalo da ruska vojska to može priuštiti, otvarati nove fronte. Prema zamisli ruskog zapovjedništva, nove zauzete teritorije Ukrajine trebale su demonstrirati sposobnost ruskih snaga da proširuju okupirane teritorije, demoraliziraju i Ukrajince i europske partnere, te stvore uvjete za nametanje narativa "Dosta je rata, vrijeme je za pregovore, inače ćemo izgubiti cijelu zemlju!".

Međutim, ofenziva u Harkivskoj oblasti nije išla prema planu i naglasila je ne da Rusija može napredovati, već da je iscrpljena. U Belgorodskoj oblasti organizirano je vojno grupiranje od 40 tisuća vojnika, što je gotovo isto kao ono koje je 2022. godine napalo Kijev s teritorija Bjelorusije. Ali, što je tada ruska vojska uspjela postići za mjesec dana 2022. godine, a što sada? Harkivska operacija vrlo je jasno pokazala probleme ruskih snaga - iscrpljenost i gubitak borbene sposobnosti.

Upravo je neuspjeh Harkivske operacije "Imitacija" natjerao Putina da sve češće i glasnije gubi živce, a redoviti udari bespilotnih letjelica Ministarstva obrane i Službe sigurnosti Ukrajine duboko u ruski teritorij, kao i sustavno uništavanje protuzračne obrane ne samo na privremeno okupiranom Krimu, već i na teritoriju Ruske Federacije, samo su pojačali taj učinak.

Putinove tirade nikoga od ukrajinskih saveznika nisu dirnule niti zanimale. Zapravo, višemjesečni pokušaji da se svijetu pokaže drugačija slika, da se prokaže goli kralj, pokazali su se neuspješnima. Umjesto toga, povrh svega saznalo se za pokušaje Rusije da kupi staru sovjetsku opremu iz zemalja srednje Azije, Bliskog istoka, Afrike, pa čak i Latinske Amerike. Možda zato što u Rusiji sve ide po planu? Samo što, sudeći po svemu, ovaj plan ponovno počinje nametati Ukrajina i zemlje koje je podržavaju.

