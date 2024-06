FOTO Ukrajinci napali ruski vojni aerodrom: Pogođeni skupocjeni borbeni avioni, od njih ostale samo olupine

Ukrajinske snage napale su vojni aerodrom u Rusiji, gađajući ratne zrakoplove i objekte za klizne bombe korištene za pokretanje smrtonosnih napada na Ukrajinu, otkrio je sigurnosni izvor.

Izvor je rekao da je operacija u četvrtak navečer bila dio "stalne kampanje degradacije ruskih zračnih snaga" baš kao što je Ukrajina učinila s ruskom crnomorskom flotom, piše Sky News.

The aftermath of Ukraine's recent strike on Morozovsk air base in Russia is visible in new satellite imagery.



The base was last struck by Ukraine earlier this year in April. pic.twitter.com/Rccg95iIGj