Započinje opremanje zgrade Radničkog doma u Borovu naselju

Poslije godina čekanja, a onda i radova, konačno je završena obnova zgrade Radničkog doma u vukovarskoj četvrti Borovo naselje, a danas je potpisan i ugovor o unutarnjem uređenju zgrade koja će uskoro postati nova zgrada Veleučilišta Lavoslav Ružička. Govoreći o ovome projektu gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je kako se radi o važnom projektu za Vukovar i njegove građane.

-Kao završna faza cijelog projekta slijedi unutarnje opremanje zgrade, a uz namještaj i računalnu opremu, zgrada će biti opremljena i fitness opremom te opremom potrebnom za fizikalne terapije i stručni studij fizioterapije za što će se javna nabava provesti naknadno. Nadam se kako će studenti u svim sadržajima te ovom kvalitetnom i lijepom prostoru moći uživati već iduće akademske godine – rekao je Penava. Danas potpisani ugovori vrijedni su gotovo 685 tisuća eura, a procjenjena vrijednost ukupnog opremanja zgrade iznosi 1.260.000 eura s PDV-om.

Projekt rekonstrukcije zgrade „Radnički dom“ u Borovu naselju te njegova prenamjena u prostor Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ Vukovar kapitalni je projekt Grada Vukovara te je dio Intervencijskog plana Grada Vukovara. Njegova ukupna vrijednost iznosila je 66 milijuna kuna, od čega su 40 milijuna kuna bila osigurana putem EU sredstava, 8,4 milijuna kuna troškova snosio je Grad Vukovar, a 17 milijuna kuna bila su sredstva Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.

Predsjednica Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara Ljiljana Blažević rekla je kako je Fond partner Gradu Vukovaru u ulaganju u mladost i znanje.

-Fond je i do sada financijski pratio projekt te je na zadnjem Upravnom odboru donesena odluka da se u iznosu od 100% prati i opremanje zgrade do njenoga završetka, odnosno do potpune upotrebe objekta – rekla je Blažević.

Prodekan vukovarskog veleučilišta Slobodan Stojanović rekao je kako je riječ o sjajnom ulaganju koje će sigurno doprinijeti unaprjeđenju nastavnog procesa i rada Veleučilišta "Lavoslav Ružička" Vukovar.

-Ovo je veliki iskorak. Naše veleučilište broji oko tisuću redovnih i izvanrednih studenata, a ovom zgradom i njezinim preuzimanjem stvoriti će se preduvjeti za izradu novih studijskih programa i privlačenje novih studenata u Vukovar - rekao je Stojanović.

Inače, zgrada Radničkog doma je sagrađena prije Drugoga svjetskog rata te je tijekom godina korištena za razne namjene. Tako je poslije Domovinskog rata ona bila sjedište i niza državnih institucija, sindikata kao i političkih stranaka. U njoj je jedno vrijeme djelovalo i Splitsko veleučilište kao i Tehnička škola Nikola Tesla. Prije početka obnove zgrada je godinama bila prazna i nije se koristila s obzirom da je bila neupotrebljiva.

