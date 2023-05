Penava: Porezna reforma koja to i nije. Odluke Vlade su politički diletalizam i cinizam

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na današnjoj konferenciji za medije govorio je o poreznoj reformi Vlade RH za koju je rekao kako to nije nego da se radi o pukom ekonomskom diletantizmu i političkom cinizmu.

-Zašto kažem da je u pitanju ekonomski diletantizam? Zato što doista svi građani Republike Hrvatske žive jako teške trenutke, na koje se godinama upozoravalo, kao i na to da nije vrijeme za promjenu valute, odnosno uvođenje eura, koji po meni i stavu Domovinskog pokreta nikada ni nije trebao biti uveden. Neprihvatljivo je bilo za trenutak uvođenja eura odabrati svjetsku gospodarsku krizu i rat, odnosno agresiju Rusije na Ukrajinu, odabrati post-covid situaciju u kojoj je svijet stao zbog mehanizma lockdowna, kada se potpalo pod globalističku histeriju i sve zaustavilo, a nastavilo se živjeti na isti način, dakle, išle su plaće i poticaji za gospodarstvo kako se ne bi urušilo sve, i jasno je bilo da je riječ o tiskanju novca i da nam slijede vrlo nestabilno vrijeme i velike inflacije – rekao je Penava.

Prema njegovim riječima zbog dodvoravanja Bruxellesu i nepromišljanja o tome što je dobro za Hrvatsku i za građane Republike Hrvatske premijer je slijedio globalnu europsku agendu i doživio potop. Dodao je kako je sve građane svojim odlukama i mjerama Vlada RH ukopala dva metra u zemlju te da sada ovakvim finesama i pretumbavanjima maksimalno što može napraviti je podići nas sve zajedno možda pola metra.

-Zašto kažem ekonomski diletantizam? Mi već godinama i desetljećima, i to nije samo problem Andreja Plenkovića i njegove Vlade, imamo dva ogromna gubitaša, kad promatramo bilancu i proračun RH, a svi znamo da su to zdravstveni i mirovinski sustav. Kroz mjere Vlade od gubitaša napravimo još većeg gubitaša, a umjesto strukturalnih reformi koje je bilo nužno provesti za buduće generacije, za sve nas, da imamo zdrav sustav, osiguravaju nam dodatno ukopavanje svih budućih generacija. Ta operacija će nas koštati, po projekcijama, ukupno 437 milijuna eura, od čega će 329 milijuna eura snositi država, a 108 milijuna, na konto povećanja osobnog odbitka, snosit će kroz preraspodjelu jedinice lokalne samouprave. To je vrlo diletantski i vrlo neozbiljno i tako se ne radi kada su strateške stvari u pitanju – rekao je Penava.

Istakao je kako vladajući to rade zbog izbora i kako bi naštetili velikim gradovima gdje nisu njihove opcije, te da čine štetu cijeloj državi i svim građanima dugoročno jer tih 437 milijuna mogu namiriti samo na jedan način, a to je nastavkom u kontinuitetu povećanja javnog duga. Kazao je i kako masa samog duga u kontinuitetu raste i to na način da je 31. prosinca 2016., kad je Andrej Plenković postao premijer, ukupni dug Hrvatske bio 283,7 milijardi kuna, dok je danas, po podacima HNB-a iz siječnja ove godine, taj dug narastao na 350,6 milijardi kuna.

-Znači, 67 milijardi kuna je povećan dug svih nas otkad je Plenković premijer. To je preko 30 – rekao je Penava.

Dodao je kako su vladajući s ovom slijepom politikom dobili za neprijatelje i lokalnu samoupravu, zato što se radi populistički kao i da su u najtežoj situaciji upravo ljudi s najmanjim primanjima. To je politički diletantizam i cinizam.

